"Я поховав її тисячу разів у своїй голові": українська пара, яка утримується РФ у полоні, нарешті возз’єдналася

Пара боялася більше ніколи не побачитися

Прикордонники з Волині Ілля Музика та його кохана Аліна Паніна возз’єдналися після більш як двадцяти місяців розлуки. Частина цього часу вони обоє перебували в полоні у російських окупантів і не знали про долю один одного.

Ілля був узятий у полон у місті Маріуполь невдовзі після повномасштабного російського вторгнення. Через кілька тижнів те саме сталося з Аліною. Пара боялася більше ніколи не побачитися. Але вже зараз вони знову разом і починають знову будувати своє життя на заході України. Про це пише Reuters.

Аліна Паніна та Ілля Музика

"Я не знав, чи була вона в полоні. Я так багато думав, що в мене все паморочилося в голові. Я поховав її тисячу разів у своїй голові", - розповів Музика.

Аліна та Ілля познайомилися у 2019 році на загальній роботі. У 2021 році їх направили до жвавого торгового порту Маріуполя як кінологи, які доглядали вантаж разом зі своїми спанієлями Джессі й Сонею.

Фото — REUTERS/Valentyn Ogirenko

Як тільки російські окупанти вдерлися на територію України, вони швидко оточили Маріуполь, зруйнувавши велику частину міста і перетворивши його на смертоносне поле бою в конфлікті.

Тоді Ілля та Аліна взяли до рук зброю та попрямували на завод "Азовмаш", щоб захищати її. Але 10 квітня їх розлучили. Дівчина переїхала на нове місце зі своїми собаками, а за два дні Іллю взяли в полон. 17 травня військові з "Азовсталі" змушені були здатися в полон окупантам. Серед захисників була також Аліна.

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Після того, як Іллю звільнили, його перше запитання до батька було про те, де його кохана. Коли йому сказали, що вона повернулася додому вже понад рік, він сказав: "Я був у нестямі, мене переповнювали емоції". Пара незабаром возз’єдналася у Києві.

"Ми так довго чекали, щоб поговорити, обійнятися, поговорити. Ми були такі щасливі", — сказала Паніна.

Пара вирішила відкласти весілля. Іллі потрібно більше часу, щоб відновитись після пережитого кошмару.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку січня 2024 року пройшов масштабний обмін полоненими. Додому повернулося понад 200 українців. Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ВМС та прикордонники. Деякі з них були захисниками "Азовсталі".