Попался: в Британии задержан первый российский "губернатор" оккупированного Севастополя

Бывшего гауляйтера содержат под арестом в тюрьме в Лондоне

В Великобритании правоохранительные органы задержали первого российского гауляйтера временно оккупированного российскими террористами Севастополя – Дмитрия Овсянникова. Его взяли под арест в Лондоне, в собственном доме.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информацию подтверждает российская служба BBC. Овсянникову инкриминируют нарушение санкционного законодательства.

Гауляйтер "возглавлял" оккупированный россиянами город с 2017 по 2019 год, затем его сделали заместителем российского министра промышленности и торговли, а в 2020 году сняли с должности — официально из-за скандала с непристойным поведением в аэропорту города Ижевск. Овсянников перебрался в Лондон, где и жил – несмотря на то, что в конце 2020 года, еще до вторжения РФ в Украину, против него ввели санкции, включавшие заморозку активов.

Гауляйтер обвиняется в том, что он обходил введенные против него ограничения. В частности, в феврале 2023 года Овсянников открыл счет в английском банке, и за четыре платежа положил туда 65 тысяч фунтов стерлингов, еще 77,5 тысячи нашли у него во время задержания.

Сейчас Овсянникова держат в тюрьме под арестом. СМИ отмечают, что это очень странная ситуация – обычно задержанных за ненасильственные преступления освобождают под залог или же переводят под домашний арест. Но российский "губернатор" содержится в камере.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах Америки был задержан бизнесмен, помогавший РФ обходить антироссийские санкции.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину против страны-агрессора ввели рекордное количество санкций. Западные страны запретили ввозить в страну товары двойного назначения, высокотехнологичное оборудование и другую продукцию. Торговля с Россией минимизировалась. Запад начал постепенно отказываться от энергоресурсов из РФ, а в начале 2024 года наложил санкции на алмазодобывающую компанию.