Попавсь: у Британії затримали першого російського "губернатора" окупованого Севастополя

Колишнього гауляйтера тримають під арештом у в'язниці в Лондоні

У Великій Британії правоохоронні органи затримали першого російського гауляйтера тимчасово окупованого російськими терористами Севастополя – Дмитра Овсяннікова. Його взяли під арешт у Лондоні, у власному будинку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформацію підтверджує російська служба BBC. Овсяннікову інкримінують порушення санкційного законодавства.

Гауляйтер "очолював" окуповане росіянами місто з 2017 по 2019 рік, потім його зробили заступником російського міністра промисловості та торгівлі, а у 2020 році зняли з посади – офіційно через скандал з непристойною поведінкою в аеропорту міста Іжевськ. Овсянніков перебрався до Лондона, де й жив – попри те, що наприкінці 2020 року, ще до вторгнення РФ в Україну, проти нього запровадили санкції, які включали заморозку активів.

Гауляйтера звинувачують у тому, що він обходив запроваджені проти нього обмеження. Зокрема у лютому 2023 року Овсянніков відкрив рахунок в англійському банку, та за чотири платежі поклав туди 65 тисяч фунтів стерлінгів, ще 77,5 тисяч знайшли у нього під час затримання.

Зараз Овсяннікова тримають у тюрмі під арештом. ЗМІ зазначають, що це дуже дивна ситуація – зазвичай, затриманих за ненасильницькі злочини звільняють під заставу, або ж переводять під домашній арешт. Але російського "губернатора" тримають у камері.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах Америки було затримано бізнесмена, який допомагав РФ обходити антиросійські санкції.

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україні проти країни-агресорки запровадили рекордну кількість санкцій. Західні країни заборонили ввозити до країни товари подвійного призначення, високотехнологічне обладнання та іншу продукцію. Торгівля із Росією мінімізувалася. Захід почав поступово відмовлятися від енергоресурсів із РФ, а на початку 2024 року наклав санкції на алмазодобувну компанію.