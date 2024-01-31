Новый закон о мобилизации: что ждет уклонистов от мобилизации и выехавших за границу

Депутаты все же планируют ввести скандальные санкции за неявку в ТЦК

Во вторник, 30 января, на сайте Верховной Рады Украины появился новый закон о мобилизации. В доработанной версии были изменены положения о санкциях, которые могут быть применены против военнообязанных в случае игнорирования вызова в ТЦК.

Во-первых, теперь повестка может быть отправлена через электронный кабинет.

Днем вручения будет считаться дата ее получения под расписку или день получения ТЦК сообщения о доставке повестки в электронный кабинет.

Если в указанную на повестке дату гражданин не явится в ТЦК в течение 15 дней его может задержать нацполиция и доставить в военкомат. Также на почту будет отправлено заказное письмо с требованием исполнить обязанность. Если в течение месяца гражданин не получит его, на почте будут обязаны поставить отметку о невозможности вручения, а само требование будет считаться вступившим в силу.

Уважительными причинами неявки гражданина в ТЦК и СП будет считаться препятствие стихийного характера, болезнь, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.

Также к уважительным причинам относятся смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

О своем неприбытии в ТЦК и СП гражданин должен сообщить в течение трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия, а причины неявки должны быть подтверждены документально.

Санкции за невыполнение требования могут быть применены уже через 10 дней после получения заказного письма. Исключения не предусмотрены даже для граждан, находящихся за границей.

В частности, ТЦК обратится в суд с просьбой наложить на уклонистов следующие ограничения:

временное в праве выезда за пределы Украины;

временное в праве управления транспортными средствами;

арест на средства и другие ценности, которые находятся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

Решение о наложении или отклонении этих ограничений будет приниматься судом по представлению ТЦК.

Напомним, ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал в комментарии "Телеграфу", что эта норма вызвала горячие дискуссии во время обсуждения нового закона.