Новий закон про мобілізацію: що чекає на ухилянтів від мобілізації і тих, хто виїхав за кордон

Депутати все ж планують запровадити скандальні санкції за неявку в ТЦК

У вівторок, 30 січня, на сайті Верховної Ради України з'явився новий закон про мобілізацію. У доопрацьованій версії були змінені положення про санкції, які можуть застосувати проти військовозобов'язаних у разі ігнорування виклику в ТЦК.

По-перше, тепер повістка може бути надіслана через електронний кабінет.

Днем вручення вважатиметься дата її отримання під розписку або ж день отримання ТЦК повідомлення про доставлення повістки до електронного кабінету.

Якщо у вказану на повістці дату громадянин не явиться до ТЦК, протягом 15 днів його може затримати нацполіція і доставити до військкомату. Також на пошту буде надіслано рекомендований лист з вимогою виконати обов'язок. Якщо протягом місяця громадянин не отримає його, на пошті будуть зобов'язані поставити відмітку про неможливість вручення, а сама вимога буде вважатися такою, що набула чинності.

Поважними причинами неявки громадянина до ТЦК і СП вважатиметься перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути до зазначеного пункту і строку.

Також до поважних причин належать смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) або близького родича його дружини (чоловіка).

Про своє неприбуття до ТЦК і СП громадянин повинен повідомити протягом трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття, а причини неявки мають бути підтверджені документально.

Санкції за невиконання вимоги можуть бути застосовані вже за 10 днів після отримання рекомендованого листа. Виключення не передбачені навіть для громадян, що перебувають за кордоном.

Зокрема, ТЦК звернеться до суду з проханням накласти на ухилянта наступні обмеження:

тимчасове у праві виїзду за межі України;

тимчасове у праві керування транспортними засобами;

арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.

Рішення про накладення або відхилення цих обмежень ухвалюватиме суд за поданням ТЦК.

Нагадаємо, раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав в коментарі "Телеграфу", що ця норма викликала гарячі дискусії під час обговорення нового закону.