"А чому ти не в окопах": Кім заявив, що ухилянти мають сидіти вдома, і викликав "бурю" у мережі (відео)

В цілому він правий, але українці розкритикували його слова

Глава Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив, що ухилянти не мають права "жити повним життям і кайфувати", вони мають сидіти вдома. Багатьох обурило таке ставлення, особливо у світлі того, що чиновник зробив таку заяву не з окопу.

В ефірі телеканалу "Ми — Україна" Кім розмірковував про те, що людина може мати різні причини уникати мобілізації. Але точно неправильно, якщо при цьому вона не матиме жодних обмежень.

"Я не казав про полювання (на ухилянтів у Миколаївській області – ред.). Я казав, що їх там ловлять ТЦК – і це нормально. Якщо ти ухилянт, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилянт – сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини, – ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші", — сказав Кім.

Проте українці сприйняли його висловлювання негативно І це при тому, що у словах Кіма є раціональне зерно.

"А ти не хочеш показати приклад?", "Назвати людину ухилянтом можна після рішення суду. До цього він громадянин України", "Покажи приклад, йди воювати", "Яке "цікаве" бачення! Виловлювати тих, хто не може сидіти вдома, тому що не має засобів до існування? Це така норма??? А хто хитрий і забезпечений….то це підхід і бачення державного чоловіка?", "Хай поїде на 3 місяці на 0, а тоді послухаємо що скаже, якщо виживе. Добре з***діти сидячи в теплому кабінеті", "Так а чому ти не в окопах разом з такими як ти ухилянтами. Нагадую що в тебе і в твоїх прихлебателів немає відстрочки від мобілізації. І так, я маю право так казати, бо я не ухилянт", — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віталій Кім розповів, чи має він плани стати президентом України. Він також поділився тим, що хотів би зробити після війни.