"А почему ты не в окопах": Ким заявил, что уклонисты должны сидеть по домам, и вызвал "бурю" в сети (видео)

В целом он прав, но украинцы раскритиковали его слова

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют права "жить полной жизнью и кайфовать", они должны сидеть дома. Многих возмутило такое отношение, особенно в свете того, что чиновник сделал такое заявление не из окопа.

В эфире телеканала "Мы — Украина" Ким рассуждал о том, что человек может иметь разные причины избегать мобилизации. Но точно неправильно, если при этом он не будет иметь никаких ограничений.

"Я не говорил об охоте (на уклонистов в Николаевской области – ред.). Я говорил, что их там ловят ТЦК – и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист – сиди дома. Бывают разные обстоятельства – ты боишься или не хочешь принципиально, или какие-либо другие обстоятельства, – ты должен иметь ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", — сказал Ким.

Однако украинцы восприняли его высказывание в штыки. И это при том, что в словах Кима есть рациональное зерно.

"А ты не хочешь показать пример?", "Назвать человека уклонистом можно после решения суда. До этого он гражданин Украины", "Покажи пример, иди воевать", "Какое "интересное" видение! Вылавливать тех, кто не может сидеть дома, потому что не имеет средств к существованию? Это такая норма??? А кто хитер и обеспечен….то это подход и видение государственного мужа?", "Пусть поедет на 3 месяца на 0, а тогда послушаем что скажет, если выживет. Хорошо з***деть сидя в теплом кабинете", "Так а почему ты не в окопах вместе с такими как ты уклонистами. Напоминаю что у тебя и у твоих прихлебателей нет отсрочки от мобилизации. И да, я имею право так говорить, потому что я не уклонист", — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виталий Ким рассказал, есть ли у него планы стать президентом Украины. Он также поделился тем, что хотел бы сделать после войны.