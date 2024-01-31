У россиян станет больше проблем: военный рассказал, как американские GLSDB помогут Украине

GLSDB позволит разрушать военные объекты РФ вдоль линии фронта

С дня на день Украина должна получить высокоточные крылатые бомбы GLSDB от США. Такое орудие может использоваться как с самолетов, так и с наземных платформ, однако есть нюанс.

Об этом в эфире Radio NV рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, разница кроется в потенциале боеприпаса, который зависит от вида применения.

То есть, если выпускать американские GLSDB из самолета, то их дальность могла бы быть подобна на управляемые авиационные бомбы. Если наземное базирование, то это просто дополнительное оружие, которое позволит разрушать военные объекты РФ вдоль линии фронта.

"Мы ожидаем какой-то прорыв, что какое-то новейшее оружие, которое нам передадут наши партнеры, сразу все решит на поле боя. Нет, это просто дополнительное средство поражения. Учитывая, что у нас есть определенный дефицит со снарядами, то стрелять на расстояние 150 км — это лучше, чем на 20-30, до 40 км, как работает ствольная артиллерия или системы залпового огня.

Поэтому можно будет дальше вглубь разрушать какие-то военные объекты РФ вдоль линии фронта, это точно пригодится", — отметил военный аналитик.

Также Алексей Гетьман добавил, что благодаря войне в Украине много оружия западного производства поднялось в цене. И на мировом рынке вооружения такая продукция начинает скупаться другими странами. Чего не сказать о российском вооружении, спрос на который существенно снизился.

По словам майора, Украина – это вроде бы полигон, где в боевых условиях можно проверить качество оружия. И наша страна оказывает большую услугу партнерам, поскольку увеличение их продаж на рынке вооружений если и не перекрывает оказываемую нам финансовую помощь, но составляет существенную часть.

"То есть они нам помогают, но передают оружие, которое испытывается в нашей войне; и прибыль от продаж оружия увеличивается. Эта цифра даже вскоре может сравниться с той помощью, которую они нам предоставляют. То есть здесь палка с двумя концами", — добавил Гетьман.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина уже 31 января может получить новейшие бомбы GLSDB от США, которых нет даже на вооружении американской армии. Пентагон в ответ на публикации в СМИ подтвердил, что США предоставят такое оружие Украине, однако из соображений безопасности точных сроков раскрывать не стал.