У росіян побільшає проблем: військовий розповів, як американські GLSDB допоможуть Україні

GLSDB дозволить руйнувати військові об'єкти РФ вздовж лінії фронту

З дня на день Україна має отримати високоточні крилаті бомби GLSDB від США. Таке знаряддя може використовуватися як з літаків, так і з наземних платформ, проте є нюанс.

Про це в ефірі Radio NV розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. За його словами, різниця криється у потенціалі боєприпасу, який залежить від виду застосування.

Тобто, якщо випускати американські GLSDB з літака, то їх дальність могла б бути подібна на керовані авіаційні бомби. Якщо наземне базування, то це просто додаткова зброя, яка дозволить руйнувати військові об'єкти РФ вздовж лінії фронту.

"Ми очікуємо на якийсь прорив, що якась новітня зброя, яку нам передадуть наші партнери, одразу все вирішить на полі бою. Ні, це просто додатковий засіб ураження. Враховуючи, що у нас є певний дефіцит з снарядами, то стріляти на відстань 150 км — це точно краще, ніж на 20−30, до 40 км, як працює ствольна артилерія чи системи залпового вогню.

Тож можна буде далі вглиб руйнувати якійсь військові об'єкти РФ вздовж лінії фронту, це точно стане в нагоді", – зазначив військовий аналітик.

Також Олексій Гетьман додав, що завдяки війні в Україні багато зброї західного виробництва піднялося в ціні. І на світовому ринку озброєння така продукція починає скуповуватися іншими країнами. Чого не сказати про російське озброєння, попит на який суттєво знизився.

За словами майора, Україна – це начебто полігон, де в бойових умовах можна перевірити якість зброї. І наша країна робить велику послугу партнерам, оскільки збільшення їх продажів на ринку озброєнь якщо і не перекриває фінансову допомогу, яку нам надають, але складає суттєву частину.

"Тобто вони нам допомагають, але передають таку зброю, яка випробовується у нашій війні; і прибуток від продажів зброї збільшується. Ця цифра навіть незабаром може зрівнятися з той допомогою, яку вони нам надають. Тобто тут палка з двома кінцями", – додав Гетьман.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна вже 31 січня може отримати новітні бомби GLSDB від США, яких немає навіть на озброєнні американської армії. Пентагон у відповідь на публікації у ЗМІ підтвердив, що США нададуть таку зброю Україні, однак із міркувань безпеки точних термінів розкривати не став.