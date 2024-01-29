"Не видим света в конце тоннеля": Боррель сделал неутешительное заявление по РФ

Санкции только ослабили РФ, а не сломили

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции против России не принесли желаемого результата. Ведь некоторые страны Азии до сих пор помогают РФ обходить их.

Об этом сообщает Боррель на транспортно-инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия. Санкции, к сожалению, не смогли должным образом пошатнуть оборонную промышленность РФ, что отрицательно сказывается на ситуации с Украиной.

Ограничительные меры со стороны ЕС и США не сломали "военную машину РФ", они ее только ослабили и она все еще работает.

"Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы (ЕС — ред.) не видим света в конце тоннеля", — сказал Боррель, выступая на форуме.

Он отметил, что санкции против РФ должны быть более эффективными, поэтому необходимо полноценное сотрудничество от партнеров Центральной Азии. Ведь основные ограничения Россия обходит благодаря их странам, например Казахстану. В то время как ЕС прилагает все усилия, чтобы уничтожить экономику РФ, она ее "удерживает на плаву" с помощью азиатских партнеров.

Боррель обратился к странам Центральной Азии с настойчивой просьбой помочь Евросоюзу остановить войну путем усиления санкций. По его словам, центральноазиатские партнеры сейчас стали критически важными для ЕС и Украины в целом.

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