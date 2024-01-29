"Не бачимо світла наприкінці тунелю": Боррель зробив невтішну заяву щодо РФ

Санкції лише ослабили РФ, а не зломили

Верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що санкції проти Росії не дали бажаного результату. Адже деякі країни Азії й дотепер допомагають РФ обходити їх.

Про це повідомляє Боррель на транспортно інвестиційному форумі ЄС — Центральна Азія. Санкції, на жаль, не змогли належним чином похитнути оборонну промисловість РФ, що негативно впливає на ситуацію з Україною.

Обмежувальні заходи з боку ЄС та США не зламали "військову машину РФ", вони її лише ослабили та вона все ще працює.

"Війна триває, і бої лише посилюються, і ми (ЄС — ред.) не бачимо світла наприкінці тунелю", — сказав Боррель, виступаючи на форумі.

Він зазначив, що санкції проти РФ повинні бути більш ефективними, тому потрібна повноцінна співпраця від партнерів Центральної Азії. Адже основні обмеження Росія обходить завдяки їх країнам, наприклад, Казахстану. В той час, як ЄС докладає усі зусилля, щоб знищити економіку РФ, вона її "утримує на плаву" за допомогою азійських партнерів.

Боррель звернувся до країн Центральної Азії з наполегливим проханням допомогти Євросоюзу зупинити війну шляхом посилення санкцій. За його словами, центральноазійські партнери зараз стали критично важливими для ЄС та України в цілому.

Раніше "Телеграф" писав, що у Сенаті США зробили оптимістичну заяву щодо допомоги Україні.