Кот Степан попал в больницу: что случилось с символом украинцев из Харькова

Сейчас животное под наблюдением медиков

Знаменитый кот Степан из Харькова, который регулярно собирает донаты для ВСУ, а прошлой зимой попал на обложку Times, заболел. Из-за непрекращающихся обстрелов города у животного сильный стресс.

Об этом хозяева кота сообщили на его странице в Instagram. На фото, которое прикрепили к посту, Степан выглядит напуганным на приеме у ветеринара.

По словам хозяев, состояние кота ухудшилось 23 января после очередного массированного обстрела Харькова. Сейчас животное чувствует себя лучше, но все равно находится под наблюдением врачей.

"Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 уколы, еще дома принимаю лекарства. Спасибо всем, кто волновался за меня, все будет хорошо", — сказано в посте кота Степана.

Пользователи соцсети со всего мира пожелали самому популярному в Украине и за ее пределами коту скорейшего выздоровления. Также они очень переживают за состояние подруги Степана кошечки Стефании.

Напомним, что вечером 23 января армия РФ ударила по центру Харькова. Были повреждены дома, аптеки и магазины, а количество пострадавших к утру выросло до девяти человек. В том числе, травмы получил и 4-летний ребенок. Как позже выяснили военные, оккупанты ударили корейскими ракетами по центру города.

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