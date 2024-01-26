Кіт Степан потрапив до лікарні: що сталося із символом українців із Харкова

Наразі тварина під наглядом медиків

Знаменитий кіт Степан із Харкова, який регулярно збирає донати для ЗСУ, а минулої зими потрапив на обкладинку Times, захворів. Через безперервний обстріл міста у тварини сильний стрес.

Про це господарі кота повідомили на його сторінці в Instagram. На фото, яке прикріпили до поста, Степан виглядає наляканим на прийомі у ветеринара.

За словами господарів, стан кота погіршився 23 січня після чергового обстрілу Харкова. Зараз тварина почувається краще, але все одно перебуває під наглядом лікарів.

"Їжджу з мамою щодня до лікарні. Сьогодні зробили 3 уколи, ще вдома приймаю ліки. Дякую всім, хто хвилювався за мене, все буде добре", — сказано у пості кота Степана.

Користувачі соцмережі з усього світу побажали найпопулярнішому в Україні та за її межами коту якнайшвидшого одужання. Також вони дуже переймаються станом подруги Степана кішечки Стефанії.

Нагадаємо, що ввечері 23 січня армія РФ вдарила по центру Харкова. Було пошкоджено будинки, аптеки та магазини, а кількість постраждалих до ранку зросла до дев'яти осіб. У тому числі травм зазнала і 4-річна дитина. Як пізніше з'ясували військові, окупанти вдарили корейськими ракетами по центру міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у притулку на Київщині собаки жили у жахливих умовах. Вони намагалися вижити у будь-який спосіб і були змушені харчуватися трупами.