Врали насчет Украины: немцы раскрыли масштабную дезинформационную кампанию РФ в популярной соцсети
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Пропагандисты навязывали мнение о том, что власти якобы пренебрегают собственным населением, чтобы помогать Украине
В Министерстве иностранных дел Германии разоблачило масштабную дезинформационную кампанию России. Дестабилизировать ситуацию в стране россияне пытались с помощью соцсети X (бывший Twitter – ред.,).
Там обнаружены более 50 тысяч фейковых аккаунтов. Об этом сообщило Spiegel.
С помощью социальной сети спецслужбы РФ пытались усилить недовольство нынешним коалиционным правительством ФРГ в обществе и подорвать поддержку Украины.
Эксперты установили, что за месяц более 50 тысяч таких аккаунтов опубликовали в общей сложности более миллиона сообщений на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства. В них говорилось, что власти якобы пренебрегают собственным населением, чтобы помогать Украине.
Стоит отметить, что российские пропагандисты регулярно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинской власти, военном командовании и т.д.
Напомним, в июне 2023 года во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.
Ранее "Телеграф" писал, что Россия распространила фейки относительно украинского оружия для ХАМАС.