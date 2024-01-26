Врали насчет Украины: немцы раскрыли масштабную дезинформационную кампанию РФ в популярной соцсети

Пропагандисты навязывали мнение о том, что власти якобы пренебрегают собственным населением, чтобы помогать Украине

В Министерстве иностранных дел Германии разоблачило масштабную дезинформационную кампанию России. Дестабилизировать ситуацию в стране россияне пытались с помощью соцсети X (бывший Twitter – ред.,).

Там обнаружены более 50 тысяч фейковых аккаунтов. Об этом сообщило Spiegel.

С помощью социальной сети спецслужбы РФ пытались усилить недовольство нынешним коалиционным правительством ФРГ в обществе и подорвать поддержку Украины.

Эксперты установили, что за месяц более 50 тысяч таких аккаунтов опубликовали в общей сложности более миллиона сообщений на немецком языке, в которых часто звучали обвинения в адрес федерального правительства. В них говорилось, что власти якобы пренебрегают собственным населением, чтобы помогать Украине.

Стоит отметить, что российские пропагандисты регулярно распространяют дезинформацию о войне в Украине, украинской власти, военном командовании и т.д.

Напомним, в июне 2023 года во Франции разоблачили масштабную российскую дезинформационную кампанию с ложными новостями о войне в Украине, которые выглядели так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия распространила фейки относительно украинского оружия для ХАМАС.