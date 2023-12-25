Россияни распространяют фейк об уничтожении F-16 в Украине: что говорят в Воздушных силах ВСУ

Оккупанты мечтают не только о сбитии F-16

Обещанные Украине истребители F-16, которые до конца года могут передать Нидерланды уже стали элементами басен для России. Оккупанты начали придумывать, что их войска якобы сбивают эти самолеты.

И их не смущает, что воздушные силы ВСУ еще даже не получили эти истребители. Об этом сообщает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Я думаю, что к концу дня будет больше (сообщений о "сбитых" F-16 — ред.). И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями", — сказал Игнат.

В то же время он отметил, что на самом деле такие сообщения россиян радуют. В сводках Минобороны РФ за день по пять украинских самолетов "уничтожаются", и это даже без учета истребителей F-16.

О сбитиях сообщают в российской сети, большинство Телеграм-каналов пестрят словами: "в Одессе было подбито шесть F-16."

Российские каналы об уничтожении F-16

Кроме истребителей F-16, в этих байках еще упоминают ракетный комплекс PATRIOT. "В Одессе возле порта был уничтожен комплекс иностранного происхождения PATRIOT", — пишут в пропагандистских каналах.

Российские каналы об уничтожении ракетного комплекса PATRIOT

Вероятно, такой шквал "сказок" в сети вызвало сбитие 22 декабря Воздушными силами ВСУ сразу трех самых современных российских истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее Телеграф писал, что 24 декабря Воздушные силы ВСУ сбили еще один вражеский бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.