Росіяни поширюють фейк про збиття F-16 в Україні: що кажуть у Повітряних силах ЗСУ
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Окупанти мріють не лише про збиття F-16
Обіцяні Україні винищувачі F-16, які до кінця року можуть передати Нідерланди, вже стали елементами байок для Росії. Окупанти почали вигадувати, що їхні війська нібито збивають ці літаки.
І їх не бентежить, що Повітряні сили ЗСУ ще навіть не отримали ці винищувачі. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Я думаю, що під кінець дня буде більше (повідомлень про "збиті" F-16 — ред.). І під кінець року вони завершать "этот тяжелый год", мабуть, щонайменше двома ескадрильями", — сказав Ігнат.
Водночас він зазначив, що насправді такі повідомлення росіян тішать. У зведеннях Міноборони РФ за день по п'ять українських літаків "знищуються", і це навіть без врахування винищувачів F-16.
Про збиття повідомляють у російській мережі, більшість Телеграм-каналів майорять словами: "в Одесі було підбито шість F-16."
Окрім винищувачів F-16 у цих байках ще згадують ракетний комплекс PATRIOT. " В Одесі біля порту був знищений комплекс іноземного походження PATRIOT", — пишуть у пропагандистських каналах.
Ймовірно, такий шквал "казок" у мережі викликало збиття 22 грудня Повітряними силами ЗСУ відразу трьох найсучасніших російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.
Раніше "Телеграф" писав, що 24 грудня Повітряні сили ЗСУ збили ще один ворожий бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.