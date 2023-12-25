Росіяни поширюють фейк про збиття F-16 в Україні: що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

Окупанти мріють не лише про збиття F-16

Обіцяні Україні винищувачі F-16, які до кінця року можуть передати Нідерланди, вже стали елементами байок для Росії. Окупанти почали вигадувати, що їхні війська нібито збивають ці літаки.

І їх не бентежить, що Повітряні сили ЗСУ ще навіть не отримали ці винищувачі. Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що під кінець дня буде більше (повідомлень про "збиті" F-16 — ред.). І під кінець року вони завершать "этот тяжелый год", мабуть, щонайменше двома ескадрильями", — сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що насправді такі повідомлення росіян тішать. У зведеннях Міноборони РФ за день по п'ять українських літаків "знищуються", і це навіть без врахування винищувачів F-16.

Про збиття повідомляють у російській мережі, більшість Телеграм-каналів майорять словами: "в Одесі було підбито шість F-16."

Російські канали про збиття F-16

Окрім винищувачів F-16 у цих байках ще згадують ракетний комплекс PATRIOT. " В Одесі біля порту був знищений комплекс іноземного походження PATRIOT", — пишуть у пропагандистських каналах.

Російські канали про знищення ракетного комплексу PATRIOT

Ймовірно, такий шквал "казок" у мережі викликало збиття 22 грудня Повітряними силами ЗСУ відразу трьох найсучасніших російських винищувачів-бомбардувальників Су-34.

Раніше "Телеграф" писав, що 24 грудня Повітряні сили ЗСУ збили ще один ворожий бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.