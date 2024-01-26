Брехали щодо України: німці розкрили масштабну дезінформаційну кампанію РФ у популярній соцмережі

Пропагандисти нав’язували думку про те, що влада нібито нехтує власним населенням, щоб допомагати Україні

У Міністерстві закордонних справ Німеччини викрили масштабну дезінформаційну кампанію Росії. Дестабілізувати ситуацію в країні росіяни намагалися за допомогою соцмережі X (колишній Twitter – ред.).

Там виявлено понад 50 тисяч фейкових облікових записів. Про це повідомило Spiegel.

За допомогою соціальної мережі спецслужби РФ намагалися посилити невдоволення нинішнім коаліційним урядом ФРН у суспільстві та підірвати підтримку України.

Експерти встановили, що за місяць понад 50 тисяч таких облікових записів опублікували загалом понад мільйон повідомлень німецькою мовою, в яких часто звучали звинувачення на адресу федерального уряду. У них говорилося, що влада нібито нехтує власним населенням, щоб допомагати Україні.

Варто зазначити, що російські пропагандисти регулярно поширюють дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.

Нагадаємо, у червні 2023 року у Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з хибними новинами про війну в Україні, які виглядали так, ніби вони були опубліковані відомими французькими ЗМІ.

Раніше Телеграф писав, що Росія поширила фейки щодо української зброї для ХАМАС.