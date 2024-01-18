Помогал избежать мобилизации: СБУ прикрыла популярный Viber-канал на Львовщине

В канале публиковали информацию в режиме онлайн

Служба безопасности Украины заблокировала Viber-канал, который помогал мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. Ресурс "информировал" жителей Львовской области, где разрешили сотрудникам ТЦК проверять документы у граждан.

В канале публиковали данные о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе. В частности, места рейдов ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во Львовской области.

"Участники канала "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесткам и призвали скрываться от представителей военкоматов. Сведения о "локации" пребывания работников ТЦК публиковались в онлайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей. Из-за постоянного обновления информации Viber-канал набирал немалую огласку и быстро "наращивал" аудиторию", — говорится в сообщении.

Силовики установили личности всех организаторов преступной деятельности и изъяли у фигурантов мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

Кроме того, в СБУ напомнили, что за такую деятельность угрожает ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Нарушителям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец осудил действия работников ТЦК, которые требуют от граждан Украины документы или физически задерживают прямо посреди улицы. Он считает, что у работников военкоматов нет прав на подобные действия против гражданских.

Ранее "Телеграф" писал, что получить повестку на улице могут все. Однако одна категория лиц не входит в число тех, кому представители ТЦК и СП могут дать повестку на улице.