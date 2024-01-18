Допомагав уникнути мобілізації: СБУ прикрила популярний Viber-канал на Львівщині

У каналі публікували інформацію в режимі онлайн

Служба безпеки України заблокувала Viber-канал, який допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації. Ресурс "інформував" жителів Львівської області, де дозволили співробітникам ТЦК перевіряти документи громадян.

У каналі публікували дані про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, місця рейдів ТЦК. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Львівській області.

"Учасники каналу "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Відомості про "локації" перебування працівників ТЦК публікувались в онлайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко "нарощував" аудиторію", — йдеться в повідомленні.

Силовики встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності та вилучили у фігурантів мобільні телефони з доказами протиправних дій.

Крім того, в СБУ нагадали, що за таку діяльність загрожує відповідальність згідно ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Порушникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які вимагають від громадян України документи або фізично затримують просто посеред вулиці. Він вважає, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільних.

Раніше "Телеграф" писав, що отримати повістку на вулиці можуть всі. Проте одна категорія осіб не входить до переліку тих, кому представники ТЦК та СП можуть дати повістку на вулиці.