В одном из областных центров Украины хотят создать группы розыска уклонистов: подробности

Документ попал в распоряжение СМИ

В Днепре чиновники хотят еще усилить мобилизацию. Для этого уклонистов будут искать "группы розыска".

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на проект нового решения. В нем говорится, что в областном центре предлагают создать специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. Их хотят развернуть в помещениях районных администраций, а к работе привлечь представителей ТЦК.

Кроме того, в горсовете хотят создать группы розыска военнообязанных.

В структуру участков оповещения могут входить:

управление участка оповещения;

группа оповещения по домашним адресам;

группа оповещения по служебным адресам;

группа анализа;

группа розыска.

Руководители участков оповещений должны:

принять меры по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;

привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;

определить вопросы проведения мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.

Проще говоря, если решение будет принято, то по улицам будут ходить бригады от мэрии, ища уклонистов. А по городу будут созданы специальные участки для вручения повесток.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют права "жить полной жизнью и кайфовать", они должны сидеть дома.