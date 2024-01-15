В одном из областных центров Украины хотят создать группы розыска уклонистов: подробности
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Документ попал в распоряжение СМИ
В Днепре чиновники хотят еще усилить мобилизацию. Для этого уклонистов будут искать "группы розыска".
Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на проект нового решения. В нем говорится, что в областном центре предлагают создать специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов. Их хотят развернуть в помещениях районных администраций, а к работе привлечь представителей ТЦК.
Кроме того, в горсовете хотят создать группы розыска военнообязанных.
В структуру участков оповещения могут входить:
- управление участка оповещения;
- группа оповещения по домашним адресам;
- группа оповещения по служебным адресам;
- группа анализа;
- группа розыска.
Руководители участков оповещений должны:
- принять меры по комплектованию и утверждению персонального состава групп участков оповещения;
- привлечь к работе представителей районных ТЦК и СП;
- определить вопросы проведения мероприятий оповещения и инструкции, а также продолжительности рабочего дня.
Проще говоря, если решение будет принято, то по улицам будут ходить бригады от мэрии, ища уклонистов. А по городу будут созданы специальные участки для вручения повесток.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что уклонисты не имеют права "жить полной жизнью и кайфовать", они должны сидеть дома.