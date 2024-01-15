В одному з обласних центрів України хочуть створити групи розшуку ухилянтів: подробиці
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Документ потрапив у розпорядження ЗМІ
У Дніпрі урядовці хочуть ще посилити мобілізацію. Для цього ухилянтів шукатимуть "групи розшуку".
Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на проєкт нового рішення. У ньому йдеться про те, що в обласному центрі пропонують створити спеціальні ділянки для оповіщення військовозобов’язаних та постачальників транспортних ресурсів. Їх хочуть розгорнути у приміщеннях районних адміністрацій, а до роботи залучити представників ТЦК.
Крім того, у міськраді хочуть створити групи розшуку військовозобов’язаних.
До структури ділянок оповіщення можуть входити:
- управління ділянки оповіщення;
- група оповіщення за домашніми адресами;
- група оповіщення за службовими адресами;
- група аналізу;
- Група розшуку.
Керівники ділянок оповіщень повинні:
- вжити заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп ділянок оповіщення;
- залучити до роботи представників районних ТЦК та СП;
- визначити питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.
Простіше кажучи, якщо рішення буде ухвалено, то вулицями ходитимуть бригади від мерії, шукаючи ухилянтів. А по місту буде створено спеціальні ділянки для вручення повісток.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив, що ухилянти не мають права "жити повним життям і кайфувати", вони повинні сидіти вдома.