В одному з обласних центрів України хочуть створити групи розшуку ухилянтів: подробиці

Документ потрапив у розпорядження ЗМІ

У Дніпрі урядовці хочуть ще посилити мобілізацію. Для цього ухилянтів шукатимуть "групи розшуку".

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на проєкт нового рішення. У ньому йдеться про те, що в обласному центрі пропонують створити спеціальні ділянки для оповіщення військовозобов’язаних та постачальників транспортних ресурсів. Їх хочуть розгорнути у приміщеннях районних адміністрацій, а до роботи залучити представників ТЦК.

Крім того, у міськраді хочуть створити групи розшуку військовозобов’язаних.

До структури ділянок оповіщення можуть входити:

управління ділянки оповіщення;

група оповіщення за домашніми адресами;

група оповіщення за службовими адресами;

група аналізу;

Група розшуку.

Керівники ділянок оповіщень повинні:

вжити заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп ділянок оповіщення;

залучити до роботи представників районних ТЦК та СП;

визначити питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.

Простіше кажучи, якщо рішення буде ухвалено, то вулицями ходитимуть бригади від мерії, шукаючи ухилянтів. А по місту буде створено спеціальні ділянки для вручення повісток.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова Миколаївської ОВ Віталій Кім заявив, що ухилянти не мають права "жити повним життям і кайфувати", вони повинні сидіти вдома.