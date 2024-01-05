На Зеленского сложно давить: эксперт объяснил, почему это проблема для президента Украины

Это уже сыграло против него

Президент Украины Владимир Зеленский — человек, сложно поддающийся влиянию. Что не играет ему на руку как главе государства, который должен быть хорошим политиком.

Об этом "Телеграфу" сказал политический психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким. Он напомнил и о том, что перед началом полномасштабного вторжения упрямство президента имело плачевные последствия.

По словам эксперта, любой человек может быть подвержен воздействию. Однако дело в том, кто и при каких условиях будет давить. Действующий глава государства относится к той категории людей, на которых сложно повлиять. Это очень хорошо для лидера, бизнесмена, спортсмена, но не политика.

"Политика – это искусство компромиссов. Упрямство Владимира Зеленского может играть против него и мешать ему быть эффективным", — заметил Ким.

Он напомнил, что было накануне полномасштабного вторжения, ведь тогда президент отказывался признавать, что ему не удастся разрешить конфликт между Россией и Украиной.

"… он до последнего стоял на том, что Путин не рискнет напасть на нас. Что было дальше, все мы знаем, и это сыграло против него", — сказал психолог.

Больше о том, с каким настроением Владимир Зеленский завершает второй год полномасштабной войны и резонирует ли это настроение с психологическим состоянием украинцев, читайте в материале "Телеграфа" Настоящего Зеленского мы видели только раз: психолог рассказал об изменениях президента за последние 5 лет

Ранее "Телеграф" писал, что журналист американского журнала "Time" Саймон Шустер написал книгу об украинском президенте Владимире Зеленском. В своей работе он описал аскетический обиход команды украинского лидера в бункере в первые дни полномасштабного вторжения России.