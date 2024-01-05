На Зеленського складно тиснути: експерт пояснив, чому це проблема для президента України

Це вже зіграло проти нього

Президент України Володимир Зеленський — людина, яка складно піддається впливу. Що не грає йому на руку як главі держави, який має бути гарним політиком.

Про це "Телеграфу" сказав політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім. Він нагадав і про те, що перед початком повномасштабного вторгнення впертість президента мала плачевні наслідки.

За словами експерта, будь-яка людина піддається впливу. Проте річ у тому, хто та за яким умов буде тиснути. Чинний глава держави належить до тієї категорії людей, які складно піддаються впливу. Це дуже добре для лідера, бізнесмена, спортсмена, але не для політика.

"Політика – це мистецтво компромісів. Впертість Володимира Зеленського може грати проти нього і заважати йому бути ефективним", — зауважив Кім.

Він нагадав про те, що було напередодні повномасштабного вторгнення, адже тоді президент відмовлявся визнавати, що йому не вдасться вирішити конфлікт між Росією та Україною.

"… він до останнього стояв на тому, що Путін не ризикне напасти на нас. Що було далі, усі ми знаємо, і це зіграло проти нього", — сказав психолог.

Більше про те, з яким настроєм Володимир Зеленський завершує другий рік повномасштабної війни і чи резонує цей настрій з психологічним станом українців, читайте у матеріалі "Телеграфу" Справжнього Зеленського ми бачили лише раз: психолог розповів про зміни президента за останні 5 років

Раніше "Телеграф" писав, що журналіст американського журналу "Time" Саймон Шустер написав книгу про українського президента Володимира Зеленського. У своїй роботі він описав аскетичний побут команди українського лідера у бункері у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.