Есть угроза ракетного удара: по всей Украине объявили воздушную тревогу

Существует угроза применения ракет врагом

Сегодня, 31 декабря, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают об опасности.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, тревога связана с ракетной опасностью. Дело в том, что военные зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ВКС России с аэродромов Саваслейка и Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Ранее мы писали о том, что в ночь на 31 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами. Взрывы слышали сразу в нескольких городах.