Є загроза ракетного удару: по всій Україні оголосили повітряну тривогу

Існує загроза застосування ракет ворогом

Сьогодні, 31 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, тривога пов’язана із ракетною небезпекою. Справа в тому, що військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС рф з аеродромів Саваслейка та Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 31 грудня російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотними літальними апаратами. Вибухи чули одразу у кількох містах.