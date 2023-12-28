Расстояние их не остановит: в Нидерландах призывают готовиться к нападению России

Есть только один язык, который понимает РФ

Нидерланды должны готовиться к возможной войне с Россией. И брать пример со стран, у которых есть границы с РФ и они уже начали соответствующую подготовку и укрепление границ.

Такое заявление сделал главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вайнен, уходящий 1 января 2024 года в отставку. Об этом он сказал в интервью De Telegraaf, сообщает NL Times.

"Нидерланды должны серьезно бояться войны, и наше общество должно готовиться к ней", – сказал он.

Генерал считает, что Гаага должна последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Балтии, которые они граничат с РФ или находятся близко к ней, поэтому лучше подготовлены к началу войны.

"Нидерланды должны понять, что все общество должно быть готово к тому, что что-то пойдет не так. Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что находимся в 1500 километрах от них", — отметил Вайнен.

Он добавил, что у гражданского населения должны быть запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций. По его мнению, РФ продолжает становиться сильнее, поэтому Нидерландам нужна сильная армия, как будет сдерживающим фактором.

"Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии", – сказал главнокомандующий. Поэтому государству важно устранить дефицит кадров в войсках.

Вайнен отметил, что надеется на инициативу, которая предусматривает один год добровольной службы для молодежи. Программа была введена по примеру той, которая есть в Швеции. По его подсчетам, таким образом можно привлекать две-три тысячи молодых людей каждый год, треть из которых, вероятно, выберет карьеру в армии, а треть — станет резервистами.

Ранее "Телеграф" писал, что российскому террористическому режиму после прекращения войны в Украине понадобится от шести до десяти лет на восстановление вооруженных сил с учетом опыта боевых действий. А десять лет спустя россияне могут попытаться напасть уже непосредственно на НАТО.