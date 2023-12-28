Відстань їх не зупинить: у Нідерландах закликали готуватись до нападу Росії

Є лише одна мова, яку розуміє РФ

Нідерланди мають готуватись до можливої війни з Росією. І брати приклад з країн, які мають кордони з РФ та вже почали відповідну підготовку та укріплення кордонів.

Таку заяву зробив головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен, який 1 січня 2024 року йде у відставку. Про це він сказав в інтерв'ю De Telegraaf, повідомляє NL Times.

"Нідерланди повинні серйозно боятися війни, і наше суспільство має готуватися до неї", – сказав він.

Генерал вважає, що Гаага повинна брати приклад зі Швеції, Фінляндії та країн Балтії, які вони межують з РФ або знаходяться близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

"Нідерланди мають зрозуміти, що все суспільство має бути готовим до того, що щось піде не так. Ми не повинні думати, що наша безпека гарантована лише тому, що знаходимося за 1500 кілометрів від них", – зазначив Вайнен.

Він додав, що у цивільного населення мають бути запаси їжі та питної води на випадок надзвичайних ситуацій. На його думку, РФ продовжує ставати сильнішою, тому Нідерландам потрібна сильна армія як буде стримуючим фактором.

"Є лише одна мова, яку розуміє Росія, і це мова сильної армії", – сказав головнокомандувач. Тому державі важливо усунути дефіцит кадрів у військах.

Вайнен зауважив, що має великі сподівання на ініціативу, яка передбачає один рік добровільної служби для молоді. Програму було запроваджено за прикладом тої, яка є у Швеції. За його підрахунками, у такий спосіб можна залучати дві-три тисячі молодих людей щороку, третина з яких, ймовірно, обере кар'єру в армії, а третина — стане резервістами.

Раніше "Телеграф" писав, що російському терористичному режиму після припинення війни в Україні знадобиться від шести до десяти років на відновлення збройних сил з урахуванням досвіду бойових дій. А через десять років росіяни можуть спробувати напасти вже безпосередньо на НАТО.