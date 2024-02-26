ЦРУ не рвалось в Украину: разведка США сблизилась с украинской из-за одного человека, как ему это удалось

Тесным отношениям между ГУР и ЦРУ уже около 10 лет

Длительное и эффективное сотрудничество американского ЦРУ и украинских спецслужб, о котором стало внезапно известно на этой неделе, на самом деле изначально было не таким уж и тесным. Американская разведка, чтобы там не говорил Путин и его пропаганда, не особо рвалась в Украину опасаясь, что украинским чиновникам нельзя доверять, а также боясь спровоцировать Кремль. Однако все изменилось буквально из-за одного человека.

Об этом пишет New York Times. Этим человеком был бывший начальник ГУР Валерий Кондратюк.

Как все начиналось

Партнерство ЦРУ в Украине началось за восемь лет до дня полномасштабного вторжения России. Украинцы только что свергли прокремлевское правительство страны, а президент Виктор Янукович и его руководители бежали в Россию. В суматохе к власти быстро пришло хрупкое прозападное правительство. Новый руководитель правительственной разведки Валентин Наливайченко прибыл в штаб-квартиру внутренней разведки и обнаружил во дворе стопку тлеющих документов. Данные со многих ПК были стерты или они были заражены российским вредоносным ПО.

"Там было пусто. Никакого руководства. Там никого не было", — сказал в интервью Наливайченко.

Он пошел в офис и позвонил в ЦРУ. Было около полуночи, но он попросил помощи в восстановлении агентства с нуля и предложил партнерство.

"Вот так все и началось", — сказал Наливайченко.

Наливайченко выбрал своего давнего помощника, генерала Кондратюка, на пост главы контрразведки, и они создали новое военизированное подразделение, которое было развернуто в тылу врага для проведения операций и сбора разведывательной информации. Это подразделение, известное как Пятое управление, будет укомплектовано офицерами, родившимися после обретения Украиной независимости.

А после того, как российские террористы сбили Малазийский боинг именно Пятое управление перехватило данные, которые быстро возложили ответственность на поддерживаемых Россией боевиков. ЦРУ было впечатлено и усилило поддержку украинских спецслужб.

"Украинцам нужна была рыба, а мы по политическим соображениям не могли ее доставить", — сказал бывший американский чиновник, имея в виду разведданные, которые могли бы помочь им в борьбе с русскими. "Но мы были рады научить их ловить рыбу и доставить снасти для ловли нахлыстом".

Летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко встряхнул внутреннюю службу и назначил союзника вместо Наливайченко, доверенного партнера ЦРУ. Но это изменение создало возможность в другом месте. В результате перестановок генерал Кондратюк был назначен главой военной разведки страны, известной как ГУР, где несколькими годами ранее он начал свою карьеру. Это станет первым примером того, как личные связи, а не политические сдвиги, углубят участие ЦРУ в Украине.

В отличие от СБУ, ГУР имела полномочия собирать разведданные за пределами страны, в том числе в России. Но американцы не видели особой ценности в развитии этого агентства, поскольку оно не давало никакой ценной разведывательной информации о русских, а также потому, что его считали бастионом сторонников России.

"Пытаясь завоевать доверие, генерал Кондратюк организовал встречу со своим американским коллегой из Разведывательного управления Министерства обороны и передал пачку секретных российских документов. Чиновники были подозрительны и не поощряли установление более тесных связей. Генералу нужно было найти более заинтересованного партнера. Несколькими месяцами ранее, еще работая во внутреннем агентстве, генерал Кондратюк посетил ЦРУ. На этих встречах он встретился с сотрудником ЦРУ. Это был офицер с веселой манерой поведения и густой бородой, которого назначили следующим начальником резидентуры в Киеве", — говорится в материале.

После долгого дня встреч сотрудник ЦРУ взял генерала Кондратюка на хоккейный матч "Вашингтон Кэпиталз", где они сидели в роскошной ложе и громко освистывали Алекса Овечкина, звездного игрока команды из России.

"Генерал Кондратюк без предупреждения передал пачку сверхсекретных файлов. Этот первоначальный транш содержал секреты о Северном флоте ВМФ России, включая подробную информацию о последних проектах российских атомных подводных лодок. И уже вскоре офицеры ЦРУ регулярно выходили из его офиса с рюкзаками, полными документов", — говорится в материале.

"Мы поняли, что нужно создать условия доверия", — сказал генерал Кондратюк.

Генерал Кондратюк знал, что ему нужно ЦРУ для укрепления своего агентства ГУР. ЦРУ в свою очередь думало, что генерал тоже сможет помочь. Ему было трудно вербовать шпионов внутри России, поскольку его кураторы находились под пристальным наблюдением.

"Для россиянина позволить себя завербовать американцу — это совершить абсолютное, высшее предательство и измену", — заявил генерал Кондратюк. "Но для того, чтобы россиянина завербовал украинец, это просто разговор друзей за кружкой пива".

Новый начальник агентуры ЦРУ в Украине стал регулярно посещать генерала Кондратюка, кабинет которого был украшен аквариумом, где желтые и синие рыбки — национальные цвета Украины — плавали кругами вокруг модели затонувшей российской подводной лодки. Эти двое мужчин сблизились, что способствовало развитию отношений между двумя агентствами, а украинцы дали новому начальнику резидентуры ласковое прозвище: Санта-Клаус.

В январе 2016 года генерал Кондратюк прилетел в Вашингтон для встреч в Скаттергуде, поместье ЦРУ в Вирджинии, где агентство часто празднует высокопоставленных гостей. Агентство согласилось помочь ГУР модернизироваться и улучшить его способность перехватывать российские военные сообщения. В обмен генерал Кондратюк согласился поделиться с американцами всей необработанной разведывательной информацией.

Теперь партнерство стало реальным.

"Отношения становились все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом ценность, а посольство США в Киеве — наша база там, операция за пределами Украины — стало лучшим источником информации, сигналов и всего остального о России", — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. "Мы не могли насытиться этим".

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