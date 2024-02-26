ЦРУ не рвалося в Україну: розвідка США зблизилася з українською через одну людину, як їй це вдалося

Тісним відносинам між ГУР та ЦРУ вже близько 10 років

Тривала і ефективна співпраця американського ЦРУ та українських спецслужб, про яку стало раптово відомо цього тижня, насправді спочатку була не такою вже й тісною. Американська розвідка, щоб там не говорив Путін та його пропаганда, не особливо рвалася в Україну, побоюючись, що українським чиновникам не можна довіряти, а також боячись спровокувати Кремль. Проте все змінилося буквально через одну людину.

Про це пише New York Times. Цією людиною був колишній начальник ГУР Валерій Кондратюк.

Як все починалося

Партнерство ЦРУ в Україні розпочалося за вісім років до повномасштабного вторгнення Росії. Українці щойно повалили прокремлівський уряд країни, а президент Віктор Янукович та його керівники втекли до Росії. У метушні до влади швидко прийшов тендітний прозахідний уряд. Новий керівник урядової розвідки Валентин Наливайченко прибув до штаб-квартири внутрішньої розвідки та виявив на подвір’ї стос тліючих документів. Дані з багатьох ПК були стерті або заражені російським шкідливим ПЗ.

"Там було порожньо. Жодного керівництва. Там нікого не було", — сказав в інтерв’ю Наливайченко.

Він пішов до офісу та зателефонував до ЦРУ. Було близько півночі, але він попросив допомоги у відновленні агентства з нуля та запропонував партнерство.

"Ось так усе і почалося", — сказав Наливайченко.

Наливайченко обрав свого давнього помічника, генерала Кондратюка, на посаду голови контррозвідки, і вони створили новий воєнізований підрозділ, який був розгорнутий у тилу ворога для проведення операцій та збору розвідувальної інформації. Цей підрозділ, відомий як П’яте управління, буде укомплектований офіцерами, які народилися після здобуття Україною незалежності.

А після того, як російські терористи збили Малайзійський боїнг, саме П’яте управління перехопило дані, які швидко поклали відповідальність на підтримуваних Росією бойовиків. ЦРУ було вражено та посилило підтримку українських спецслужб.

"Українцям потрібна була риба, а ми з політичних міркувань не могли її доставити", — сказав колишній американський чиновник, маючи на увазі розвіддані, які могли б допомогти їм у боротьбі з росіянами. "Але ми були раді навчити їх ловити рибу і доставити снасті для лову нахлистом".

Влітку 2015 року президент України Петро Порошенко струснув внутрішню службу та призначив союзника замість Наливайченка, довіреного партнера ЦРУ. Але ця зміна створила можливість у іншому місці. У результаті перестановок генерала Кондратюка було призначено головою військової розвідки країни, відомої як ГУР, де кількома роками раніше він розпочав свою кар’єру. Це стане першим прикладом того, як особисті зв’язки, а не політичні зрушення поглиблять участь ЦРУ в Україні.

На відміну від СБУ, ГУР мала повноваження збирати розвіддані за межами країни, зокрема в Росії. Але американці не бачили особливої цінності у розвитку цього агентства, оскільки воно не давало жодної цінної розвідувальної інформації про росіян, а також тому, що його вважали бастіоном прихильників Росії.

Намагаючись завоювати довіру, генерал Кондратюк організував зустріч зі своїм американським колегою з Розвідувального управління Міністерства оборони і передав пачку секретних російських документів. Чиновники були підозрілі і не заохочували до встановлення тісніших зв'язків. Генералові потрібно було знайти більш зацікавленого партнера. Декількома місяцями раніше, ще працюючи у внутрішньому агентстві, генерал Кондратюк відвідав ЦРУ. На цих зустрічах він зустрівся із співробітником ЦРУ. Це був офіцер із веселою манерою поведінки та густою бородою, якого призначили наступним начальником резидентури у Києві", — йдеться у матеріалі.

Після довгого дня зустрічей співробітник ЦРУ взяв генерала Кондратюка на хокейний матч "Вашингтон Кепіталз", де вони сиділи у розкішному ложі та голосно освистували Алекса Овєчкіна, зіркового гравця команди з Росії.

"Генерал Кондратюк без попередження передав пачку надсекретних файлів. Цей первісний транш містив секрети про Північний флот ВМФ Росії, включаючи детальну інформацію про останні проєкти російських атомних підводних човнів. І вже невдовзі офіцери ЦРУ регулярно виходили з його офісу з рюкзаками, повними документів, — йдеться у матеріалі.

"Ми зрозуміли, що потрібно створити умови довіри", — сказав генерал Кондратюк.

Генерал Кондратюк знав, що йому потрібне ЦРУ для зміцнення свого агентства ГУР. ЦРУ у свою чергу думало, що генерал також зможе допомогти. Йому було важко вербувати шпигунів усередині Росії, оскільки його куратори перебували під пильним наглядом.

"Для росіянина дозволити себе завербувати американцеві — це зробити абсолютну, вищу зраду і зраду", — заявив генерал Кондратюк. "Але для того, щоб росіянина завербував українець, це просто розмова друзів за кухлем пива".

Новий начальник агентури ЦРУ в Україні став регулярно відвідувати генерала Кондратюка, кабінет якого був прикрашений акваріумом, де жовті та сині рибки — національні кольори України — плавали колами навколо моделі затонулого російського підводного човна. Ці двоє чоловіків зблизилися, що сприяло розвитку відносин між двома агенціями, а українці дали новому начальнику резидентури ласкаве прізвисько: Санта-Клаус.

У січні 2016 року генерал Кондратюк прилетів до Вашингтона для зустрічей у Скаттергуді, маєток ЦРУ у Вірджинії, де агенція часто святкує високопоставлених гостей . Агентство погодилося допомогти ГУР модернізуватися та покращити його здатність перехоплювати російські військові повідомлення. В обмін генерал Кондратюк погодився поділитись з американцями всією необробленою розвідувальною інформацією.

Наразі партнерство стало реальним.

"Відносини ставали дедалі міцнішими, тому що обидві сторони бачили в цьому цінність, а посольство США в Києві — наша база там, операція за межами України — стало найкращим джерелом інформації, сигналів і всього іншого про Росію", — сказав колишній високопоставлений американський чиновник. "Ми не могли насититися цим".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія готує операцію проти української влади. Її назвали "Смута".