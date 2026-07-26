Росія атакувала АТБ у Чернігові: загинула дитина

РФ продовжує терор в Україні

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У неділю, 26 липня, Росія завдала удару по супермаркету АТБ у Чернігові. Внаслідок атаки загинула дитина.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Наразі відомо про двох загиблих.

Внаслідок удару загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина. Ще чотири особи отримали поранення, одна людина перебуває у тяжкому стані. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Дмитро Брижинський

О 16.58 за київським часом Брижинський уточнив інформацію. На жаль, кількість поранених збільшилась до семи. Додамо, що удар було завдано за допомогою безпілотника.

О 17:33 Брижинський повідомив про 13 постраждалих — 4 чоловіків та 9 жінок. Трьох людей було госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому.

У мережі з'явилися моторошні кадри з місця трагедії:

Зазначимо, російська армія неодноразово атакувала об’єкти мережі АТБ, завдаючи ударів як по роздрібних супермаркетах, так і по критично важливій логістичній інфраструктурі компанії.

Нагадаємо, 3 червня у селищі Слобожанське під Дніпром російський БПЛА знищив один із найбільших розподільчих центрів мережі, який забезпечував продуктами понад 300 магазинів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. В результаті було зруйновано логістику, через що в деяких магазинах регіону з’явився дефіцит певних товарів. Наприклад, це стосувалося картоплі, а пізніше майонезу, консервації, кетчупів, борошна та олії.