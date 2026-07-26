Россия атаковала АТБ в Чернигове: погиб ребенок

РФ продолжает террор в Украине

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В воскресенье, 26 июля, Россия нанесла удар по супермаркету АТБ в Чернигове. В результате атаки погиб ребенок.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. На данный момент известно о двух погибших.

В результате удара погибли два человека, среди них — 10-летний ребенок. Еще четыре человека получили ранения, один человек находится в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется. Дмитрий Брижинский

В 16:58 по киевскому времени Брижинский уточнил информацию. К сожалению, количество раненых увеличилось до семи. Добавим, что удар был нанесен с помощью беспилотника.

В 17:33 Брижинский уведомил о 13 пострадавших — 4 мужчинах и 9 женщинах. Трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Другим оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.

В сети появились жуткие кадры с места трагедии:

Отметим, российская армия неоднократно атаковала объекты сети АТБ, нанося удары как по розничным супермаркетам, так и по критически важной логистической инфраструктуре компании.

Напомним, 3 июня в поселке Слобожанское под Днепром российский БПЛА уничтожил один из крупнейших распределительных центров сети, который обеспечивал продуктами более 300 магазинов в Днепропетровской и Запорожской областях. В результате была разрушена логистика, из-за чего в некоторых магазинах региона появился дефицит определенных товаров. К примеру, это касалось картофеля, а позже майонеза, консервации, кетчупов, муки и масла.