Тривожні новини з Білорусі та нові миротворчі заяви Ердогана. Хронологія війни - день 1515

18 квітня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі п'ятниця, 18 квітня. Минула доба перш за все запам'яталася попередженнями про підготовку Білорусі до вступу у війну. Проте і на фронті в Україні тим часом не вщухають бої — за день зафіксували близько 120 бойових зіткнень, більшість з яких сталися на Покровському та Костянтинівському напрямках.

00:00 В повітряному просторі України кілька груп ворожих дронів, в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Туреччина вірить, що російсько-українська війна закінчиться внаслідок переговорного процесу й готова підтримати зусилля щодо продовження прямих переговорів, включаючи зустріч на рівні лідерів, заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

"Туреччина готова підтримати будь-які сприяючі кроки для продовження прямих переговорів, включаючи зустріч лідерів, якщо сторони також будуть готові", — каже він.

Карта бойових дій в Україні станом на початок доби виглядає наступним чином:

Карта DeepState на 18.04.2026, де зараз йдуть бої в Україні

