Нова технологія росіян? Збиті дрони з дивною деталлю налякали харківʼян (відео)

У четвер, 26 березня, в Харкові помітили незвичну "поведінку" російських дронів. Містяни зафіксували на відео, що БПЛА почали викидати парашути після збиття.

Висувались навіть версії, що це якась нова технологія на російських дронах-розвідниках. Відео оприлюднив один з Telegram-каналів.

Що потрапило на відео

На кадрах видно, як збиті над Харковом дрони, опускаються на землю за допомогою парашута. З'ясувалось, що це стандартна система приземлення в деяких російських безпілотниках.

"Пишуть, що збиті БПЛА почали розкривати парашути. Кадри з Харкова", — зазначено у повідомленні.

Водночас командир зенітної батареї 113 окремої бригади "Махно" розповів, що БпЛА на парашутах у Харкові не нова технологія російських дронів-розвідників. За його словами, коли перехоплювачі збивають такі дрони, в них іноді активується система посадки з парашутом.

Що відомо про безпілотник, який потрапив на відео

Судячи з форми корпуса, на відео в Харкові потрапив БПЛА ZALA 421-04M. Це російський розвідувальний безпілотний літальний апарат виробництва компанії ZALA AERO GROUP, призначений для спостереження в широкому діапазоні метеоумов. Конструктивно являє собою електроприводний мікро-БПЛА, виконаний за схемою літаюче крило, з тяговим повітряним гвинтом. Бортова апаратура містить малогабаритну відеокамеру або цифровий фотоапарат чи тепловізор.

Запуск апарату здійснюється з рук за допомогою еластичної або пневматичної катапульти і не вимагає спеціально обладнаної злітно-посадкової смуги. Посадка відбувається за допомогою парашута.

БПЛА ZALA 421-04M. Фото Вікіпедія

Тактико-технічні характеристики:

Радіус дії відео/радіоканалу — 15 км/25 км;

Тривалість польоту — 1,5 год;

Розмах крила — 1615 мм;

Максимальна висота польоту — 3600 м;

Зліт — Еластична катапульта;

Посадка — Парашут;

Тип двигуна — Електричний;

Швидкість — 65-100 км/год;

Максимальна злітна маса — 5,5 кг;

Маса цільового навантаження — до 1 кг;

Навігація — інерційна навігаційна система з корекцією GPS/ГЛОНАСС, радіодальномір

Діапазон робочих температур від -30°C до + 40°C.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія розробила нову стратегію терору. Вона хоче атакувати Україну протягом всієї доби.