Нова технологія росіян? Збиті дрони з дивною деталлю налякали харківʼян (відео)
У четвер, 26 березня, в Харкові помітили незвичну "поведінку" російських дронів. Містяни зафіксували на відео, що БПЛА почали викидати парашути після збиття.
Висувались навіть версії, що це якась нова технологія на російських дронах-розвідниках. Відео оприлюднив один з Telegram-каналів.
Що потрапило на відео
На кадрах видно, як збиті над Харковом дрони, опускаються на землю за допомогою парашута. З'ясувалось, що це стандартна система приземлення в деяких російських безпілотниках.
"Пишуть, що збиті БПЛА почали розкривати парашути. Кадри з Харкова", — зазначено у повідомленні.
Водночас командир зенітної батареї 113 окремої бригади "Махно" розповів, що БпЛА на парашутах у Харкові не нова технологія російських дронів-розвідників. За його словами, коли перехоплювачі збивають такі дрони, в них іноді активується система посадки з парашутом.
Що відомо про безпілотник, який потрапив на відео
Судячи з форми корпуса, на відео в Харкові потрапив БПЛА ZALA 421-04M. Це російський розвідувальний безпілотний літальний апарат виробництва компанії ZALA AERO GROUP, призначений для спостереження в широкому діапазоні метеоумов. Конструктивно являє собою електроприводний мікро-БПЛА, виконаний за схемою літаюче крило, з тяговим повітряним гвинтом. Бортова апаратура містить малогабаритну відеокамеру або цифровий фотоапарат чи тепловізор.
Запуск апарату здійснюється з рук за допомогою еластичної або пневматичної катапульти і не вимагає спеціально обладнаної злітно-посадкової смуги. Посадка відбувається за допомогою парашута.
Тактико-технічні характеристики:
- Радіус дії відео/радіоканалу — 15 км/25 км;
- Тривалість польоту — 1,5 год;
- Розмах крила — 1615 мм;
- Максимальна висота польоту — 3600 м;
- Зліт — Еластична катапульта;
- Посадка — Парашут;
- Тип двигуна — Електричний;
- Швидкість — 65-100 км/год;
- Максимальна злітна маса — 5,5 кг;
- Маса цільового навантаження — до 1 кг;
- Навігація — інерційна навігаційна система з корекцією GPS/ГЛОНАСС, радіодальномір
- Діапазон робочих температур від -30°C до + 40°C.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія розробила нову стратегію терору. Вона хоче атакувати Україну протягом всієї доби.