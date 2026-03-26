Новая разработка россиян? Сбитые дроны со странной деталью напугали харьковчан (видео)
В четверг, 26 марта, в Харькове заметили необычное "поведение" российских дронов. Горожане зафиксировали на видео, что БПЛА начали выбрасывать парашюты после уничтожения.
Выдвигались даже версии, что это какая новая технология на российских дронах-разведчиках. Видео обнародовал один из Telegram-каналов.
Что попало на видео
На кадрах видно, как сбитые над Харьковом дроны, опускающиеся на землю с помощью парашюта. Выяснилось, что это стандартная система приземления в некоторых российских беспилотниках.
"Пишут, что сбитые БПЛА начали раскрывать парашюты. Кадры из Харькова", — говорится в сообщении.
В то же время командир зенитной батареи 113 отдельной бригады "Махно" рассказал, что БПЛА на парашютах в Харькове не новая технология российских дронов-разведчиков. По его словам, когда перехватчики сбивают такие дроны, иногда активируется система посадки с парашютом.
Что известно о беспилотнике, попавшем на видео
Судя по форме корпуса, на видео в Харькове попал БПЛА ZALA 421-04M. Это российский разведывательный беспилотный летательный аппарат производства компании ZALA AERO GROUP, предназначенный для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий. Конструктивно представляет собой электроприводный микроБПЛА, выполненный по схеме летающее крыло, с тяговым воздушным винтом. Бортовая аппаратура содержит компактную видеокамеру, цифровой фотоаппарат или тепловизор.
Запуск аппарата производится с рук с помощью эластичной или пневматической катапульты и не требует специально оборудованной взлетно-посадочной полосы. Посадка производится с помощью парашюта.
Тактико-технические характеристики:
- Радиус действия видео/радиоканала – 15 км/25 км;
- Продолжительность полета — 1,5 часа;
- Размах крыла – 1615 мм;
- Максимальная высота полета – 3600 м;
- Взлет — Эластичная катапульта;
- Посадка — Парашют;
- Тип двигателя — Электрический;
- Скорость – 65-100 км/ч;
- Максимальная взлетная масса – 5,5 кг;
- Масса целевой нагрузки – до 1 кг;
- Навигация — инерционная навигационная система с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, радиодальномер
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +40°C.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия разработала новую стратегию террора. Она хочет атаковать Украину на протяжении всех суток.