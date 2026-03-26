Новая разработка россиян? Сбитые дроны со странной деталью напугали харьковчан (видео)

В четверг, 26 марта, в Харькове заметили необычное "поведение" российских дронов. Горожане зафиксировали на видео, что БПЛА начали выбрасывать парашюты после уничтожения.

Выдвигались даже версии, что это какая новая технология на российских дронах-разведчиках. Видео обнародовал один из Telegram-каналов.

Что попало на видео

На кадрах видно, как сбитые над Харьковом дроны, опускающиеся на землю с помощью парашюта. Выяснилось, что это стандартная система приземления в некоторых российских беспилотниках.

"Пишут, что сбитые БПЛА начали раскрывать парашюты. Кадры из Харькова", — говорится в сообщении.

В то же время командир зенитной батареи 113 отдельной бригады "Махно" рассказал, что БПЛА на парашютах в Харькове не новая технология российских дронов-разведчиков. По его словам, когда перехватчики сбивают такие дроны, иногда активируется система посадки с парашютом.

Что известно о беспилотнике, попавшем на видео

Судя по форме корпуса, на видео в Харькове попал БПЛА ZALA 421-04M. Это российский разведывательный беспилотный летательный аппарат производства компании ZALA AERO GROUP, предназначенный для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий. Конструктивно представляет собой электроприводный микроБПЛА, выполненный по схеме летающее крыло, с тяговым воздушным винтом. Бортовая аппаратура содержит компактную видеокамеру, цифровой фотоаппарат или тепловизор.

Запуск аппарата производится с рук с помощью эластичной или пневматической катапульты и не требует специально оборудованной взлетно-посадочной полосы. Посадка производится с помощью парашюта.

БПЛА ZALA 421-04M. Фото Википедия

Тактико-технические характеристики:

Радиус действия видео/радиоканала – 15 км/25 км;

Продолжительность полета — 1,5 часа;

Размах крыла – 1615 мм;

Максимальная высота полета – 3600 м;

Взлет — Эластичная катапульта;

Посадка — Парашют;

Тип двигателя — Электрический;

Скорость – 65-100 км/ч;

Максимальная взлетная масса – 5,5 кг;

Масса целевой нагрузки – до 1 кг;

Навигация — инерционная навигационная система с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, радиодальномер

Диапазон рабочих температур от -30°C до +40°C.

