Укр

Новая разработка россиян? Сбитые дроны со странной деталью напугали харьковчан (видео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Над Харьковом, вероятно, был сбит разведывательный БПЛА Новость обновлена 26 марта 2026, 19:27
В четверг, 26 марта, в Харькове заметили необычное "поведение" российских дронов. Горожане зафиксировали на видео, что БПЛА начали выбрасывать парашюты после уничтожения.

Выдвигались даже версии, что это какая новая технология на российских дронах-разведчиках. Видео обнародовал один из Telegram-каналов.

Что попало на видео

На кадрах видно, как сбитые над Харьковом дроны, опускающиеся на землю с помощью парашюта. Выяснилось, что это стандартная система приземления в некоторых российских беспилотниках.

"Пишут, что сбитые БПЛА начали раскрывать парашюты. Кадры из Харькова", — говорится в сообщении.

В то же время командир зенитной батареи 113 отдельной бригады "Махно" рассказал, что БПЛА на парашютах в Харькове не новая технология российских дронов-разведчиков. По его словам, когда перехватчики сбивают такие дроны, иногда активируется система посадки с парашютом.

Что известно о беспилотнике, попавшем на видео

Судя по форме корпуса, на видео в Харькове попал БПЛА ZALA 421-04M. Это российский разведывательный беспилотный летательный аппарат производства компании ZALA AERO GROUP, предназначенный для наблюдения в широком диапазоне метеоусловий. Конструктивно представляет собой электроприводный микроБПЛА, выполненный по схеме летающее крыло, с тяговым воздушным винтом. Бортовая аппаратура содержит компактную видеокамеру, цифровой фотоаппарат или тепловизор.

Запуск аппарата производится с рук с помощью эластичной или пневматической катапульты и не требует специально оборудованной взлетно-посадочной полосы. Посадка производится с помощью парашюта.

БПЛА ZALA 421-04M. Фото Википедия

Тактико-технические характеристики:

  • Радиус действия видео/радиоканала – 15 км/25 км;
  • Продолжительность полета — 1,5 часа;
  • Размах крыла – 1615 мм;
  • Максимальная высота полета – 3600 м;
  • Взлет — Эластичная катапульта;
  • Посадка — Парашют;
  • Тип двигателя — Электрический;
  • Скорость – 65-100 км/ч;
  • Максимальная взлетная масса – 5,5 кг;
  • Масса целевой нагрузки – до 1 кг;
  • Навигация — инерционная навигационная система с коррекцией GPS/ГЛОНАСС, радиодальномер
  • Диапазон рабочих температур от -30°C до +40°C.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия разработала новую стратегию террора. Она хочет атаковать Украину на протяжении всех суток.

Теги:
#Харьков #Россия #Парашют #Разведка #БПЛА #Беспилотники