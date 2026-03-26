У Дніпрі — приліт по багатоповерхівці: чи є постраждалі (фото, відео)

Цього разу дрони пролетіли над містом максимально низько

Вранці 26 березня у Дніпрі пролунали вибухи — ворог атакував місто "шахедами". В результаті зафіксовано приліт по багатоповерховому будинку, а також вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував фотографію з місця події, на якій видно пошкоджений житловий будинок після прильоту.

"Звуки вибухів, які чули у Дніпрі, робота нашої ППО. Повітряна тривога триває. До відбою залишайтесь у безпечних місцях", — зазначив Ганжа.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. У багатоповерховому будинку внаслідок прильоту сталася пожежа на другому та третьому поверхах.

Водночас волонтер Тимофій Кучер у своєму Telegram-каналі повідомляє, що у місті також було пошкоджено госпіталь. Він опублікував відео, на якому видно, як дим піднімається над одним із житлових кварталів.

Варто додати, що дрони летіли над містом досить низько. "Телеграф" показує на відео, як це було:

Один із "шахедів" впав у річку.

Ворожий "шахед" впав у воду у Дніпрі/Тимофій Кучер

