В Днепре — прилет по многоэтажке: есть ли пострадавшие (фото, видео)

На сей раз дроны пролетели над городом максимально низко

Утром 26 марта в Днепре прогремели взрывы — враг атаковал город "шахедами". В результате зафиксирован прилет по многоэтажному дому, а также уже известно о пострадавших.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фотографию с места происшествия, на которой виден поврежденный жилом дом после прилета.

"Звуки взрывов, которые слышали в Днепре, работа нашей ПВО. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — отметил Ганжа.

В настоящий момент известно о пяти пострадавших. В многоэтажном доме в результате прилета произошел пожар на второй и третьем этажах.

В то же время волонтер Тимофей Кучер в своем Telegram-канале сообщает, что в городе также был поврежден госпиталь. Он опубликовал видео, на котором видно, как дым поднимается над одним из жилых кварталов.

Стоит добавить, что дроны летели над городом довольно низко. "Телеграф" показывает на видео, как это было:

Один из "шахедов" упал в реку.

Вражеский "шахед" упал в воду в Днепре / Тимофей Кучер

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 26 марта в Днепре "шахед" упал рядом с легендарной гостиницей.