Україна пережила одну з наймасштабніших атак: які цілі атакував ворог і які міста опинилися під прицілом (відео)

Під ворожими ударами знову перебувала енергетична інфраструктура України

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог застосував ракети Х-101 з Ту-95МС, крилаті ракети "Калібр" з моря, балістичні "Іскандер-М" / KN-23, "Кинджали" з МіГ-31К та велику кількість ударних безпілотників.

Що треба знати:

В ніч на 5 жовтня стався черговий масований комбінований удар по Україні

В результаті обстрілу пошкоджено низку енергооб'єктів

Є жертви та поранені серед цивільного населення

Мішенню ворога знову обрано газову та енергетичну інфраструктуру України — росіяни все ще сподіваються цілеспрямованим терором зламати готовність України чинити опір окупантам. "Телеграф" робить підсумки нічної атаки.

Запоріжжя

Росіяни вдарили по Запоріжжю дронами та КАБами, наразі відомо про одну загиблу людину та щонайменше 10 поранених, серед яких 16-річна дівчина, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

"Ворог завдав не менше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами", — розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазнали руйнувань обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури. Один із ворожих ударів прийшовся поруч із багатоповерхівками. Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, пошкоджено балкони, в одному з будинків зруйновано під’їзд. Понівечено автівки. Також під обстрілами опинились території приватного сектору одного з районів Запоріжжя та села Розумівка.

Руйнування в Запоріжжі внаслідок обстрілу 5 жовтня

Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало обладнання "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

Львівська область

Львів та область під час масованого російського удару в ніч на 5 жовтня стали однією з головних цілей ворога. Ракети та дрони летіли на регіон роями. Частина Львівщини залишилася без світла. Також через ворожу ракетно-дронову атаку в обласному центрі виникло задимлення.

Як повідомляв мер Львова Андрій Садовий, у місті загорівся індустріальний парк Sparrow. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової.

Індустріальний парк Sparrow у вогні. Львів 5 жовтня

Пошкоджено виробничі та складські приміщення, гаражі, станцію технічного обслуговування, а також об’єкти енергетичної інфраструктури. Окреме загоряння виникло на одному з газових сховищ області.

Наслідки нічної атаки на Львівщину 5 жовтня

Внаслідок повітряної атаки зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка Львівського району. На місці удару загинула родина з чотирьох осіб, серед яких — 15-річна дівчинка. Є 4 поранених.

Рятувальники ліквідують наслідки нічної атаки на Львівщину 5 жовтня

Черкаська область

На Черкащині впродовж 7-часової атаки Сили ППО знешкодили 13 російських БпЛА. Як інформує керівник Черкаської ОДА Ігор Табурець, травмованих в результати обстрілу немає.

"Водночас у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють", – написав Табурець.

Чернігівська область

На Чернігівщині, яка вже жила за екстреними графіками подачі світла, росіяни знову влучили в енергообʼєкт, внаслідок чого почалась велика пожежа.

Також окупанти завдавали ударів по підприємствах та адмінприміщеннях, пошкоджено будинки. Атака була спрямована на Чернігів, Ніжин та Семенівщину.

Вінницька область

Внаслідок нічної ворожої масованої атаки на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Івано-Франківська область

Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю росіян були об’єкти критичної інфраструктури, повідомляє глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

За оновленою інформацією ОДА 1 людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази в Івано-Франківському районі та 3 житлових будинки та 2 господарські споруди у Надвірнянському районі.

Рівненська область

Як пише начальник Рівненської ОВА, для Рівненщини нічна атака росіян завершилася без негативних наслідків. Люди та інфраструктура в області не постраждали. Усе працює у звичному режимі.

Донецька область

Російська армія вночі скинула авіабомби ФАБ-250 з УМПК, поціливши у багатоквартирний будинок в Словʼянську. Поранено двох жінок 60 і 70 років, трьох 31, 41 й 57-річних чоловіків та неповнолітнього хлопця. У них діагностовано мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої, перелом.

У населеному пункті пошкоджено щонайменше 26 будинків, понад 20 автівок, фасади магазинів та кафе. Остаточні наслідки ворожої атаки встановлюються.

