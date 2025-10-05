Украина пережила одну из самых масштабных атак: какие цели атаковал враг и какие города оказались под прицелом (видео)
Под вражескими ударами снова находилась энергетическая инфраструктура Украины
Российские оккупанты в ночь на 5 октября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг применил ракеты Х-101 с Ту-95МС, крылатые ракеты "Калибр" с моря, баллистические "Искандер-М"/KN-23, "Кинжалы" из МиГ-31К и большое количество ударных беспилотников.
Что нужно знать:
- В ночь на 5 октября произошел очередной массированный комбинированный удар по Украине
- В результате обстрела поврежден ряд энергообъектов
- Есть жертвы и раненные среди гражданского населения
Мишенью врага вновь избрана газовая и энергетическая инфраструктура Украины. "Телеграф" подводит итоги ночной атаки.
Запорожье
Россияне ударили по Запорожью дронами и КАБами, известно об одном погибшем человеке и по меньшей мере 10 раненых, среди которых 16-летняя девушка, сообщают в Офисе Генерального прокурора.
"Враг нанес не менее 10 ударов шахедами и управляемыми авиабомбами", — рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Разрушены объекты гражданской и критической инфраструктуры. Один из ударов пришелся рядом с многоэтажками. Взрывной волной и обломками выбиты окна, повреждены балконы, в одном из домов разрушен подъезд. Изуродованы автомобили. Также под обстрелами оказались территории частного сектора одного из районов Запорожья и села Разумовка.
В результате вражеской атаки повреждения получило оборудование "Запорожьеоблэнерго", что повлекло за собой обесточивание значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной атаки на Запорожье.
Львовская область
Львов и область во время массированного российского удара в ночь на 5 октября стали одной из главных целей врага. Часть Львовщины осталась без света. Также из-за ракетно-дроновой атаки в областном центре возникло задымление.
Как сообщал мэр Львова Андрей Садовый, в городе загорелся индустриальный парк Sparrow. Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей.
Повреждены производственные и складские помещения, гаражи, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области.
В результате воздушной атаки разрушен жилой дом в с. Лапаевка Львовского района. На месте удара погибла семья из четырех человек, среди которых 15-летняя девочка. Есть 4 раненых.
Черкасская область
В Черкасской области на протяжении 7-часовой атаки Силы ПВО обезвредили 13 российских БпЛА. Как информирует руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец, травмированных в результате обстрелов нет.
"В то же время в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач. Часть абонентов без света. Аварийные бригады "Облэнерго" уже работают", — написал Табурец.
Черниговская область
На Черниговщине, которая уже жила по экстренным графикам подачи света, россияне снова попали в энергообъект, в результате чего начался большой пожар.
Также оккупанты наносили удары по предприятиям и админпомещениям, повреждены дома. Атака была направлена на Чернигов, Нежин и Семеновщину.
Винницкая область
В результате ночной массированной атаки в Винницкой области есть попадание в промышленный гражданский объект. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Ивано-Франковская область
Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны. Целью россиян являлись объекты критической инфраструктуры, проинформировала глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
По обновленной информации ОГА 1 человек травмирован. Повреждения зафиксированы в 3 частных домохозяйствах и на территории спортивной гребной базы в Ивано-Франковском районе и 3 жилых домах и 2 хозяйственных постройках в Надворнянском районе.
Ровенская область
Как пишет начальник Ровенской ОВА, для области ночная атака россиян завершилась без негативных последствий. Люди и инфраструктура не пострадали. Все работает в обычном режиме.
Донецкая область
Российская армия ночью сбросила авиабомбы ФАБ-250 с УМПК, попав в многоквартирный дом в Славянске. Ранены две женщины 60 и 70 лет, три 31, 41 и 57-летние мужчины и несовершеннолетний парень. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ссадины, резаные раны, ушибы, перелом.
В населенном пункте повреждено не менее 26 домов, более 20 автомобилей, фасады магазинов и кафе. Окончательные последствия вражеской атаки устанавливаются.
Напомним, ночью во время массированного обстрела россиян по Украине одним из самых пострадавших городов снова оказалось Запорожье. Мы показали, как оно выглядит после вражеской атаки.