Служив у розвідці: брата скандального російського депутата вбили на війні (фото)

Олександр Мілонов був поранений в Україні та помер від ускладнень у шпиталі

Рідний брат депутата Госдуми, який звинувачував у співпраці із західними спецслужбами розробників російської провальної комп’ютерної гри "Смута", Віталія Мілонова, помер через поранення, отримане в Україні.

Він добровільно пішов у розвідку. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на апарат парламентаря.

Олександр Мілонов пішов добровольцем до 3-ї загальновійськової армії, одного з підрозділів розвідки так званої "ЛНР". Після поранення під час бойових дій його було переведено на медичну службу в одному зі шпиталів.

Проте, як пишуть росЗМІ, травми спровокували різке погіршення здоров’я. Сьогодні його відспівали за православним обрядом у Санкт-Петербурзі.

Олександр Мілонов

Хто такий Віталій Мілонов

Депутат Госдуми від провладної партії "Єдина Росія", голова думського комітету із захисту сім’ї, питань батьківства, материнства та дитинства Віталій Мілонов, мабуть, один із найодіозніших російських парламентаріїв.

Він є прихильником ультраконсерватизму і відомий скандальними законопроєктами й такими ж висловлюваннями на різні теми, але сімейні справи – це просто його стихія.

Так, попри смерть рідного брата, у його Telegram-каналі лише за сьогодні вийшло кілька публікацій. В одній із них Мілонов запостив посилання на статтю "АіФ" про його пропозицію не лише обмежити можливість батьків давати дітям "неблагозвучні" імена, а й створити на "Госуслугах" сервіс з підбору імені дитини зі списку "традиційних".

Нагадаємо, раніше Віталій Мілонов назвав представників УЄФА "людожерами", які усунули збірну Росії від участі в "Лізі націй 2024-2025" нібито через боягузтво.