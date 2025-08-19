Служил в разведке: брата скандального российского депутата убили на войне (фото)

Александр Милонов был ранен в Украине и умер от осложнений в госпитале

Родной брат депутата Госдумы, который обвинял в сотрудничестве с западными спецслужбами разработчиков российской провальной компьютерной игры "Смута", Виталия Милонова, умер в результате ранения, полученного в Украине.

Он добровольно пошел служить в разведку. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на аппарат парламентария.

Александр Милонов пошел добровольцем в 3-ю общевойсковою армию, одно из подразделений разведки так называемой "ЛНР". После ранения во время боевых действий он был переведен на медицинскую службу в одном из госпиталей.

Однако, как пишут росСМИ, травмы спровоцировали резкое ухудшение здоровья. Сегодня его отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге.

Александр Милонов

Кто такой Виталий Милонов

Депутат Государственной думы от провластной партии "Единая Россия", председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, пожалуй, один из самых одиозных российских парламентариев.

Он является сторонником ультраконсерватизма и известен скандальными законопроектами и такими же высказываниями на различные темы, но дела семейные – это просто его конек.

Так, несмотря на смерть родного брата, в его Telegram-канале только за сегодня вышло несколько публикаций. В одной из них Милонов запостил ссылку на статью "АиФ" о его предложении не только ограничить возможность родителей давать детям "неблагозвучные" имена, но и создать на "Госуслугах" сервис по подбору имени ребенку из списка "традиционных".

Напомним, ранее Виталий Милонов назвал представителей УЕФА "людоедами", которые отстранили сборную России от участия в "Лиге наций 2024-2025" якобы из-за трусости.