"Оточення" ЗСУ в Покровську: Генеральний штаб спростував панічні чутки

Українське командування вжило заходів щодо посилення оборони на Покровському напрямку

Російські окупанти продовжують спроби штурмувати Покровськ, українські військові утримують позиції та відбивають російські атаки. Загрози оточення українських підрозділів у Покровську, як пишуть про це деякі засоби масової інформації, немає.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Там нагадали, що окупанти вже понад рік намагаються вибити українські війська з Покровсько-Мирноградської агломерації.

"В той же час деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності. Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська", — сказано у повідомленні.

В Генштабі також додали, що командування вжило заходів щодо посилення оборони на Покровському напрямку. Бої з російськими окупантами тривають.

Нагадаємо, що 5 серпня аналітичний проєкт DeepState заявив, що росіяни намагаються реалізувати під Покровськом так званий "курський сценарій" – вийти на фланги угрупованню ЗСУ в місті та "обрізати" логістику. На павлоградській трасі окупанти вперлися в оборону ЗСУ та зазнають сильних втрат, тому там вони просуватися більше не здатні. З цієї причини ворог почав активно штурмувати ключовий населений пункт на цьому напрямку, Родинське, падіння якого може призвести до оточення українських сил.

"Родинське знаходиться в тилу Мирнограда і Покровська, що дасть змогу відкрити додатковий і дуже неприємний напрямок для спроб заходу в ці великі міста. Але для окупації таких величезних міст необхідні відповідні ресурси, які спочатку потрібно перегрупувати, зібрати і відправити на реалізацію задачі, як це було, наприклад, в Авдіївці", — сказано у повідомленні.

Зазначимо, що російські окупанти атакують на Покровському напрямку вже багато місяців, але без помітних результатів. Досі українські захисники тримали оборону, а агресор втрачав людей і техніку попри безперервні штурми та спроби прорвати фронт. Проте останніми днями росіяни активізували спроби створити напівкільце навколо міста і поставити під обстріли головні маршрути постачання.

Як повідомлялося раніше, за оцінками військових, зараз під Покровськом знаходиться 110-тисячне угруповання росіян, яке повільно намагається оточити місто та атакувати його з трьох сторін.