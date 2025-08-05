"Окружение" ВСУ в Покровске: Генеральный штаб опроверг панические слухи

Украинское командование приняло меры по усилению обороны на Покровском направлении

Российские оккупанты продолжают попытки штурмовать Покровск, украинские военные удерживают позиции и отбивают российские атаки. Угрозы окружения украинских подразделений в Покровске, как пишут об этом некоторые средства массовой информации, нет.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Там напомнили, что оккупанты уже больше года пытаются выбить украинские войска из Покровско-Мирноградской агломерации.

"В то же время некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности. В настоящее время противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, предпринимает попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска", — говорится в сообщении.

В Генштабе также добавили, что командование приняло меры по усилению обороны на Покровском направлении. Бои с российскими оккупантами продолжаются.

Напомним, что 5 августа аналитический проект DeepState заявил, что россияне пытаются реализовать под Покровском так называемый "курский сценарий" – выйти на фланги группировке ВСУ в городе и "обрезать" логистику. На павлоградской трассе оккупанты уперлись в оборону ВСУ и понесут сильные потери, поэтому там они продвигаться больше не способны. По этой причине враг начал активно штурмовать ключевой населенный пункт в этом направлении, Родинское, падение которого может привести к окружению украинских сил.

"Родинское находится в тылу Мирнограда и Покровска, что позволит открыть дополнительное и очень неприятное направление для попыток захода в эти крупные города. Но для оккупации таких огромных городов необходимы соответствующие ресурсы, которые сначала нужно перегруппировать, собрать и отправить на реализацию задачи, как это было, например, в Авдеевке", — говорится в сообщении.

Отметим, что российские оккупанты атакуют на Покровском направлении уже много месяцев, но без заметных результатов. До сих пор украинские защитники держали оборону, а агрессор терял людей и технику, несмотря на непрерывные штурмы и попытки прорвать фронт. Однако в последние дни россияне активизировали попытки создать полукольцо вокруг города и поставить под обстрелы главные маршруты снабжения.

Как сообщалось ранее, по оценкам военных, сейчас под Покровском находится 110-тысячная группировка россиян, которая медленно пытается окружить город и атаковать его с трех сторон.