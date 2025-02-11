Росія вдарила по газовій інфраструктурі на Полтавщині, дев'ять населених пунктів лишилися без газу

Вночі та зранку енергетика була під прицілом

В ніч на вівторок, 11 лютого, росіяни здійснили ракетний удар по газовій інфраструктурі у Полтавській області. Частина жителів лишилися без газопостачання.

Про це повідомили у Полтавській ОВА. Через російський обстріл без газопостачання залишилися дев'ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Міністр енергетики України Герман Галущенко уточнив у Facebook, що атака на газову інфраструктуру сталася вночі. Зранку ж росіяни продовжили обстріли енергетичних об'єктів України, влаштувавши масштабну ракетну атаку.

"З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії", — додав Галущенко.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 11 лютого через російську ракетну атаку, за розпорядженням "Укренерго" в Україні запровадили аварійні відключення світла. Після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі обмеження будуть скасовані.