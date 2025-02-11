Россия ударила по газовой инфраструктуре на Полтавщине, девять населенных пунктов остались без газа

Ночью и с утра энергетика была под прицелом

В ночь на вторник, 11 февраля, россияне нанесли ракетный удар по газовой инфраструктуре в Полтавской области. Часть жителей остались без газоснабжения.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА. Из-за российских обстрелов без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил в Facebook, что атака на газовую инфраструктуру произошла ночью. Утром россияне продолжили обстрелы энергетических объектов Украины, устроив масштабную ракетную атаку.

"В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", — добавил Галущенко.

Как сообщал "Телеграф", утром 11 февраля из-за российской ракетной атаки, по распоряжению "Укрэнерго" в Украине ввели аварийные отключения света. После окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме ограничения будут отменены.