Росіяни почали активно штурмувати Велику Новосілку: що кажуть в Генштабі та у DeepState (карта)

Сили оборони працюють у дуже важкій обстановці в умовах тиску ворога зі всіх боків

Російські окупанти почали активні штурмові дії у майже оточеному населеному пункті Велика Новосілка. Це стало можливим після того, як ворог захопив Нескучне та Времівку. Зараз штурми йдуть з різних точок навколо населеного пункту.

Про це повідомив портал DeepState. Там зазначають, що росіянам вдалося накопичити ресурси для штурмів та реалізувати в цьому місці оперативну перевагу. Найбільш активно ворог намагається штурмувати східні околиці населеного пункту.

"Ворог досить довгий період часу здійснював накопичення особового складу для цих маневрів, вибудовував фортифікації, щоб там закріпитися, а тепер здійснює постійний тиск, користуючись зайнятими позиціями. Не припиняється тиск на південні околиці Великої Новосілки, а також зі сторони Времівки вже на західну сторону ВН. Піхота… фіксується в різних частинах населеного пункту, яка здійснює штурмові дії групами, в середньому з 10-ти осіб. На підсилення росіяни мають вогневу підтримку у вигляді техніки, авіацію, зокрема, гелікоптерів, а також, артилерію, міномети, дрони", – сказано у повідомленні.

Аналітики зазначають, що зараз Сили оборони працюють у дуже важкій обстановці, оскільки їхнє завдання – в умовах тиску зі всіх сторін не дати окупантам зайняти населений пункт.

"Ми сподіваємося, що тактична обстановка, яка склалася навколо Великої Новосілки не стане приводом безглуздих втрат особового складу українських військових. Її вже змінити неможливо — занадто пізно", – додали в проєкті.

Зазначимо, що у Генеральному штабі ЗСУ на ситуації біля Великої Новосілки не акцентують увагу. У зведенні Генштабу станом на вечір 23 січня зазначається, що ворог атакував вдень на Новопавлівському напрямку (куди входить і Велика Новосілка), проте штурми було відбито.

"Сім ворожих штурмів відбили наші захисники на Новопавлівському напрямку, ворог атакував поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки", – сказано у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни посилили тиск на трьох напрямках Донеччини і йдуть в наступ на Курщині. Ворог активно застосовує підрозділи армії КНДР, які вже встигли зазнати суттєвих втрат.