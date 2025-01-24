Россияне начали активно штурмовать Великую Новоселку: что говорят в Генштабе и в DeepState (карта)

Силы обороны работают в тяжелейшей обстановке в условиях давления врага со всех сторон

Российские оккупанты начали активные штурмовые действия в почти окруженном населенном пункте Великая Новоселка. Это стало возможным после того, как враг захватил Нескучное и Времивку. Сейчас штурмы идут из разных точек вокруг населённого пункта.

Об этом сообщил портал DeepState. Отмечают, что россиянам удалось накопить ресурсы для штурмов и реализовать в этом месте оперативное преимущество. Наиболее активно враг пытается штурмовать восточные окраины населённого пункта.

"Враг достаточно долгий период времени осуществлял накопление личного состава для этих маневров, выстраивал фортификации, чтобы там закрепиться, а теперь оказывает постоянное давление, пользуясь занятыми позициями. Не прекращается давление на южные окраины Великой Новоселки, а также со стороны Времьевки на западную сторону ВН. Пехота… фиксируется в разных частях населенного пункта, которая совершает штурмовые действия группами, в среднем из 10 человек. На усиление россияне имеют огневую поддержку в виде техники, авиацию, в частности, вертолетов, а также артиллерию, минометы, дроны", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что сейчас Силы обороны работают в тяжелейшей обстановке, поскольку их задача – в условиях давления со всех сторон не дать оккупантам занять населенный пункт.

"Мы надеемся, что сложившаяся тактическая обстановка вокруг Великой Новоселки не станет поводом для бессмысленных потерь личного состава украинских военных. Ее уже изменить невозможно — слишком поздно", – добавили в проекте.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ на ситуации у Великой Новоселки не акцентируют внимание. В сводке Генштаба по состоянию на вечер 23 января отмечается, что враг атаковал днем на Новопавловском направлении (куда входит и Великая Новоселка), однако штурмы были отбиты.

"Семь вражеских штурмов отбили наши защитники на Новопавловском направлении, враг атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне усилили давление на трех направлениях Донбасса и идут в наступление на Курщине. Враг активно применяет подразделения армии КНДР, которые уже успели понести существенные потери.