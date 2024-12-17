Россияне пошли в наступление: Сырский назвал особо сложные направления фронта (карта)

Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 км

Россияне усилили давление на трех направлениях Донбасса и идут в наступление на Курщине. Враг активно применяет подразделения армии КНДР, которые успели понести существенные потери.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины в режиме онлайн.

"По состоянию на 17 декабря Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров. Наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях", — говорится в публикации.

Также отмечается, что российские оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Веремеевском направлениях. Третьи сутки россияне проводят интенсивные наступательные действия на территории Курской области с целью вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории РФ. При этом они активно применяют подразделения армии Северной Кореи, которые понесли большие потери.

Кроме того, Сырский рассказал о строительстве инженерно-фортификационных сооружений (ИФС), строительство которых было распределено на три этапа. По его словам, сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках Вооруженные Силы уже завершают реализацию поставленных задач.

"К выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации. Семь областей должны усилить работу по направлению фортификаций", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска сейчас стремятся захватить Курахово. Для этого они не только продолжают штурмы, но и используют диверсионно-разведывательные группы.