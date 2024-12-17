Росіяни пішли у наступ: Сирський назвав особливо складні напрямки фронту (карта)

Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів

Росіяни посилили тиск на трьох напрямках Донеччини і йдуть в наступ на Курщині. Ворог активно застосовує підрозділи армії КНДР, які вже встигли зазнати суттєвих втрат.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України у режимі онлайн.

"Станом на 17 грудня Сили оборони ведуть активні бойові дії на ділянці фронту загальною протяжністю понад 1170 кілометрів. Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках", – йдеться у публікації.

Також зазначається, що російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Вереміївському напрямках. Третю добу росіяни проводять інтенсивні наступальні дії на території Курської області з метою витіснити підрозділи Сил оборони України з території РФ. При цьому вони активно застосовують підрозділи армії Північної Кореї, які вже зазнали великих втрат.

Крім того, Сирський розповів про зведення інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС), будівництво яких було розподілене на три етапи. За його словами, зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні Сили вже завершують реалізацію поставлених завдань.

"До виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації. Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій", – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська нині прагнуть захопити Курахове. Для цього вони не лише продовжують штурми, а й використовують диверсійно-розвідувальні групи.