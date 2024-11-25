Літаючий АК-74 проти росіян — автомат встановили на дрон (відео)

"Королева шершнів" стала платформою для експериментів

Дрони камікадзе атакують колону техніки ворога, окупанти, які вижили, розбігаються по кущах. Або знайти їх, на полювання вирушає безпілотник з автоматом. Ця цілком реальна історія сталася на Донеччині, в районі Великої Новосілки. Російські війська почали штурм та його відбили, вцілілу піхоту в лісопосадці добивав дрон "Королева шершнів", обладнаний автоматом АК-74.

Про це розповіли у волонтерському інженерному підрозділі "Дикі шершні". Винахід вигадали та випробували бійці підрозділу BULAVA. Вони пристосували на "Королеву шершнів" автомат Калашнікова 1974 року калібром 5,45-мм.

При цьому без поранень для дрона не обійшлось — в нього кілька разів влучили кулями, але це не зупинило український винахід. Військові опублікували кадри того, як дрон полює на окупантів. Оператор міг вести прицільний вогонь попри віддачу під час стрільби чергами.

Бійці підрозділу "Булава" відомі своїми цікавими технічними рішеннями. "Телеграф" вже розповідав про те, як вони встановили на "Королеву шершнів" гранатомет Bulspike-AP.

Дрон "Королева шершнів", який виступає основою для цих експериментів, має раму 15 дюймів (38 см). Це універсальний дрон, він може переносити вагу у 9,5 кг, але бути не тільки бомбардувальником, а й дроном логістики. Також він може дистанційно мінувати територію і бути дрономаткою — переносити дрони, щоб збільшити дальність їх використання, а також виконувати роль ретранслятора з дальністю зв'язку у 25 км.

"Телеграф" вже показував, наскільки цей дрон може бути плавним та обережним, щоб непомітно підібратися до ворога. Військові опубліковували відео, як "Королева шершнів" плавно поклала вибухівку в окоп окупантів.