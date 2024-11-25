Летающий АК-74 против россиян — автомат установили на дрон (видео)

"Королева шершней" стала платформой для экспериментов

Дроны камикадзе атакуют колонну техники врага, выжившие оккупанты разбегаются по кустам. Чтобы найти их, на охоту отправляется беспилотник с автоматом. Эта вполне реальная история произошла в Донецкой области, в районе Великой Новоселки. Российские войска начали штурм и его отбили, уцелевшую пехоту в лесопосадке добивал дрон "Королева шершней", оборудованный автоматом АК-74.

Об этом рассказали в волонтерском инженерном подразделении "Дикие шершни". Изобретение придумали и опробовали бойцы подразделения BULAVA. Они приспособили на "Королеву шершней" автомат Калашникова 1974 года калибром 5,45-мм.

При этом без повреждений для дрона не обошлось — в него несколько раз попали пулями, но это не остановило украинское изобретение. Военные опубликовали кадры того, как дрон охотится на оккупантов. Оператор мог вести прицельный огонь, несмотря на отдачу во время стрельбы очередями.

Бойцы подразделения "Булава" известны своими интересными техническими решениями. "Телеграф" уже рассказывал о том, как они установили на "Королеву шершней" гранатомет Bulspike-AP.

Дрон "Королева шершней", выступающий основой для этих экспериментов, имеет раму 15 дюймов (38 см). Это универсальный дрон, он может переносить вес в 9,5 кг, но быть не только бомбардировщиком, но и дроном логистики. Также он может дистанционно минировать территорию и быть дрономаткой – переносить дроны, чтобы увеличить дальность их использования, а также выполнять роль ретранслятора с дальностью связи в 25 км.

"Телеграф" уже показывал, насколько этот дрон может быть плавным и осторожным, чтобы незаметно подобраться к врагу. Военные опубликовали видео, как "Королева шершней" плавно положила взрывчатку в окоп кафиров.